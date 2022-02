La pretemporada, en la recta final

Redacción Deportes (D)

La LigaPro está a la vuelta de la esquina, y los equipos de la Serie A pulen los últimos detalles para el inicio del torneo que se disputará desde el 18 de febrero del 2022.

Por esa razón, algunos clubes realizarán por estos días la presentación de sus plantillas, con sus nuevas contrataciones e indumentarias para que sus hinchas se motiven desde el inicio.

En los eventos de presentación se pacta un encuentro amistoso, donde la fanaticada puede empezar a identificar el modelo de juego del equipo y las características de los nuevos fichajes.

No todos los clubes organizan esta presentación, pero sí efectúan encuentros amistosos.

Este es el caso de Macará, dirigido por el DT ecuatoriano Paúl Vélez. El técnico azuayo manifestó que el ‘Ídolo de Ambato’ realizará uno o dos partidos comprobatorios, aunque reiteró que para él lo más importante antes del inicio del torneo es haber completado una buena pretemporada.

“No he sido muy partícipe de los partidos amistosos. Sí de tener minutos de fútbol, pero encuentros amistosos no me simpatizan tanto”, aseguró Vélez.

Los equipos regresaron a los trabajos entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Con las pruebas médicas para conocer la salud de los futbolistas, se dio inicio a las pretemporadas.

Hay conjuntos que han tenido más competencia. Es el caso de Liga de Quito, 9 de Octubre, Independiente del Valle y Barcelona, que participaron en la Copa de Campeones, un cua­­dran­gular amistoso que ganó el cuadro universitario.

Además, Liga ha realizado otros cotejos comprobatorios con equipos locales, como Universidad Católica, Cumbayá SC y Aucas. Este último será su rival en la Noche Blanca, el 12 de febrero.

Pablo Marini, DT de LDU, se refirió a la buena adaptación de los jugadores que han llegado como refuerzos. “Fue muy positivo, nos sirve para generar más confianza. Sabiendo que son partidos preparatorios y que lo importante empieza el 18 de febrero”, aseguró el estratega, en una rueda de prensa que se realizó después del partido amistoso contra la Católica.

Por su parte, Aucas ha participado en dos eventos de presentación de plantillas. El primero en Perú, contra Universitario, en la Noche Crema. Y el segundo contra Liga de Quito, el sábado pasado en la Noche Oriental.

En ‘Papá’ analizan jugar un amistoso adicional al que ya tienen pactado con el equipo albo, en la Noche Blanca.

Andrés Báez, gerente del equipo, aseguró que posiblemente se juegue un cotejo de preparación extra, sin confirmar el rival y la fecha.

Para el gerente oriental estos encuentros son claves, ya que el técnico, Héctor Bidoglio, definirá el esquema y qué jugadores saltarán como titulares en el inicio del torneo. “Son sumamente importantes (los amistosos), ahí se empieza a agarrar ritmo, no solo en la parte física sino también en la futbolística”, aseguró Báez.

El primer partido de la LigaPro 2022 será el Emelec vs. Macará, el viernes 18 de febrero, en el estadio George Capwell.