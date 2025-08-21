Gabriel Boric, presidente de Chile, se pronunció la noche del miércoles 20 de agosto en sus redes sociales sobre los hechos violentos ocurridos en la Copa Sudamericana entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile.

Entre sus principales argumentos, el mandatario chileno tildó a la Conmebol de “irresponsable” por lo sucedido en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Buenos Aires.

Más noticias:

“Lo sucedido en Avellaneda está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad de la organización. La justicia deberá determinar a los responsables”, escribió Boric en X, horas después de los lamentables acontecimientos.

Este jueves 21 de agosto, amplió su pronunciamiento en su cuenta oficial, donde explicó que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajó a Buenos Aires junto con el embajador de Chile para acompañar a los heridos y revisar la situación de los ciudadanos chilenos detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, añadió el presidente.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

La violencia empañó la Copa Sudamericana

El partido, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, la segunda competición de clubes más importante del continente, se suspendió en el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los enfrentamientos sangrientos entre radicales de ambos clubes.

De momento, no existen cifras oficiales de víctimas, aunque varios medios señalan que son numerosas, ni tampoco un número exacto de detenidos. Sin embargo, se estima que cientos de aficionados fueron arrestados, entre ellos alrededor de 300 chilenos.

La Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el encuentro se suspendió por “falta de garantías de seguridad” y anunció que abrirá una investigación detallada sobre lo ocurrido para aplicar las sanciones correspondientes.