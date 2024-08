La espera llegó a su fin. La Premier League 2024-2025 arranca este viernes 16 de agosto de 2024 con el partido entre el poderoso Manchester United y el siempre complicado Fulham.

La venidera temporada de la Premier League tendrá participación de los los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, en el Brighton & Hove Albion; y Moisés Caicedo, la gran estrella del fútbol ecuatoriano, en el Chelsea.

El Manchester City arranca como el gran favorito para alcanzar el título de la Premier por quinto año consecutivo, todo un récord para un equipo que hasta finales de la década del 2000 solo ganó el trofeo en dos ocasiones.

Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham y Aston Villa intentarán hacer frente al poderío de los de Pep Guardiola, aunque por como van las cosas, será una tarea complicada de cumplir.

A horas de empezar esta nueva temporada, se confirmaron algunas modificaciones con las que los 20 clubes de la Premier League tendrán que convivir, siempre enfocadas en dar un mejor espectáculo en la que es considerada la mejor liga del mundo.

¿Qué modificaciones plantea la Premier League?

El nuevo cursos viene acompañado con pequeños cambios, como mejoras en el VAR, tiempos de descuento reducidos, alineaciones publicadas con más tiempo de antelación y la eliminación del parón de invierno.

La competición comienza este viernes 16, debido a que se ha eliminado la semana de vacaciones que se daba a los jugadores en enero y en su lugar se ha atrasado una semana el inicio de la Premier para dar tiempo a los futbolistas a recuperarse del esfuerzo hecho durante la Eurocopa, Copa América y los Juegos Olímpicos de París.

Además, esta será la primera temporada que se incorpore el fuera de juego semiautomático, que ya se ha utilizado en las competiciones UEFA así como en el Mundial de Catar 2022.

Según la Premier, esta tecnología agilizará de media 31 segundos por decisión y se podrá comenzar a utilizar al final de uno de los tres parones por selecciones entre septiembre y noviembre.

Los clubes votaron de forma unánime, tras la petición del Wolverhampton Wanderers, no eliminar el VAR con miras a esta temporada, pero la Premier se comprometió a mejorar su utilización y protocolo, por lo que ahora los árbitros explicarán a través de la megafonía del estadio sus decisiones, al tiempo que la Premier League también matizará lo ocurrido en el terreno de juego a través de sus redes sociales.

En cuanto a los tiempos de descuentos, la pasada temporada se promedió unos tres minutos en cada parte, por lo que se espera que esa cifra baje esta campaña al recibir los árbitros la orden de, además de añadir tiempo por las interrupciones habituales, solo comenzar a agregar tiempo treinta segundos después de que se marque un gol y no inmediatamente después de que se haya marcado como se había anteriormente.

Por último, los clubes tendrán que hacer públicas las alineaciones con una antelación de 75 minutos, en lugar de una hora, como se ha hecho hasta el momento. De este modo se irá en correlación con las competiciones UEFA.

Como cambios menores también se permitirá que cinco jugadores al mismo tiempo calienten en la banda y se dejará que los recogepelotas entreguen la pelota al portero siempre que estos estén detrás de la portería.

Según la normativa que aplica al resto de jugadores de campo, los futbolistas no deben recibir la bola del recogepelotas, sino que deben recogerla de un cono situado cerca de la línea. De este modo se pretende evitar las pérdidas de tiempo.

Premier League – Fecha 1

Viernes 16

14:00 Mnachester United vs. Fulham

Sábado 17

06:30 Ipswich vs. Liverpool

09:00 Arsenal vs. Wolves

09:00 Everton vs. Brighton

09:00 Newcastle vs. Southampton

09:00 Nottingham Forest vs. Bournemouth

11:30 West Ham vs. Aston Villa

Domingo 18

08:00 Brentford vs. Crystal Palace

10:30 Chelsea vs. Manchester City

Lunes 19

14:00 Leivester City vs. Tottenham

