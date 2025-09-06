Portugal, en lo que seguramente serán las últimas eliminatorias mundialistas de Cristiano Ronaldo, debutará este sábado 6 de septiembre.

El conjunto luso inicia su camino clasificatorio con el objetivo de disputar la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y mantener su racha de jugar su séptimo Mundial consecutivo.

¿A qué hora juega Portugal?

La Selección de Portugal integra el Grupo F de las eliminatorias europeas junto con Armenia, Hungría e Irlanda.

Su debut será ante Armenia, en condición de visitante, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, ubicado en la ciudad de Ereván. El encuentro está programado para las 11:00 (hora Ecuador).

La historia de Portugal en los Mundiales

Portugal ha disputado ocho Mundiales en su historia, seis de ellos en este siglo y cinco con Cristiano Ronaldo como la gran figura.

Sus mejores resultados fueron un tercer lugar en Inglaterra 1966, con Eusébio como máximo goleador del torneo, y un cuarto puesto en Alemania 2006, con una selección que contó con Rui Costa, Luis Figo, Maniche y un joven Cristiano.

Ronaldo, que es el jugador con más partidos (221) y más goles (138) con Portugal, nunca ha logrado conquistar el Mundial, el único gran título que le falta en su carrera con la selección.

En su palmarés internacional destacan la Eurocopa ganada en 2016 y la Liga de Naciones de la Uefa conquistada en 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo, goleador histórico de las eliminatorias europeas

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de las eliminatorias europeas. El capitán de Portugal ha marcado 36 goles en 47 partidos, un registro que refleja su peso en los procesos clasificatorios y su vigencia a lo largo de casi dos décadas.

El podio lo completan el polaco Robert Lewandowski, con 31 tantos en 29 encuentros, y el ucraniano Andriy Shevchenko, que acumuló 26 goles en 40 partidos.

Ficha del partido

Armenia vs. Portugal

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 11:00 (hora de Ecuador)

Estadio: Vazgen Sargsyan Republican

