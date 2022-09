¿Hay plazo para conocer el fallo de FIFA sobre el caso Byron Castillo?

Jugadores de Ecuador, entre ellos Byron Castillo (número 6) festejan un gol. Foto: Twitter La Tri

Redacción Bendito Fútbol (I)

Las partes involucradas asistieron hasta Zúrich, Suiza, para la audiencia de apelación de segunda instancia en FIFA en el caso en contra del futbolista ecuatoriano Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

A la audiencia, convocada por la Comisión de Apelaciones de la FIFA, tenían que presentar sus alegatos la Asociación Nacional de Fútbol Asociado de Chile (ANFP), quienes son los denunciantes; la Federación Peruana, interesada en el cupo mundialista de Ecuador tras haber perdido en la repesca ante Australia; la FEF y Byron Castillo, los acusados.

Andrés Holguín, abogado de Castillo, precisó en varias entrevistas con medios de comunicación, que el jugador no se iba a presentar a la audiencia en la sede de la FIFA este 15 de septiembre.

"Byron nunca ha sido parte de este proceso. Por este motivo yo envié una carta a la FIFA comunicando que no nos íbamos a presentar a la audiencia […]. La FIFA ya reenvío esa carta a las partes diciendo que la misma se explica por sí sola”, puntualizó el jurista.

Así mismo, Holguín, en conversación vía WhatsApp con Diario El Comercio y Bendito Fútbol, adelantó que el fallo de la FIFA no se conocerá hoy (15 de septiembre) y que el tiempo que se tome para emitir el fallo no está determinado con precisión. "No es hoy… no sabría decirte el tiempo", dijo.

Se conoce que la FIFA tiene un plazo de 20 días para emitir el fallo, pero podría ser antes. En ese sentido se estima que a finales de septiembre o máximo los primeros días de octubre se pronunciará la FIFA.

Byron Castillo, la FIFA y la ANFP

El conflicto entre Chile y Byron Castillo se alargará hasta después del Mundial, cuando el lateral ecuatoriano realice su demanda contra la Federación Chilena (AFNP).



El abogado defensor de Castillo, Andrés Holguín, anteriormente indicó las represalias que tomará el futbolista contra el ente del fútbol chileno.



La demanda por difamación se procederá después de la Copa del Mundo en Catar, sin fecha exacta o aproximada por el momento, explicó el jurista en entrevista para El Comercio y Bendito Fútbol.



“La demanda contra la Federación Chilena se presentará en algún momento en el futuro, ya después del Mundial”, fueron las palabras de Andrés Holguín.



Así mismo, el abogado recalcó que para iniciar este proceso deberán contar con la venia del Club León de México, donde juega Byron Castillo, ya que son los dueños de los derechos del deportista.