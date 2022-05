Piero Hincapié respaldó a Byron Castillo

Piero Hincapié confía en que Ecuador está en Catar. Foto: Instagram @pierohincapie

Piero Hincapié y el Bayer Leverkusen finalizaron la temporada 2021/22 de la Bundesliga e inmediatamente emprendiendo viaje hasta México.

En el país ‘Azteca’ jugarán el martes 17 de mayo contra el Toluca, como parte de los festejos de la farmacéutica alemana, dueña del Leverkusen, que celebra sus primeros 100 años de presencia en México.

Uno de los jugadores solicitados por la prensa mexicana fue el defensa central ecuatoriano Piero Hincapié, quien fue consultado por Fox Sports MX, sobre la denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), acerca de la supuesta adulteración de documentos que certifican que Byron Castillo es ciudadano ecuatoriano.

“En nosotros no ha afectado nada. Nosotros no nos metemos en ese tema. Que lo arreglen entre selecciones y con la FIFA. Nosotros no tenemos nada que ver. Byron Castillo es ecuatoriano al cien por ciento y Ecuador obviamente estará en el Mundial. No creo que exista algo malo que lo saque del Mundial”, aseveró sobre la pregunta de cómo el grupo de seleccionados convive con este tema que acapara la atención de ambos países.

Sobre lo que se le viene por delante al equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro, mencionó que ir a una Copa del Mundo “es lo mejor” que les puede pasar como “futbolistas”. Por ello, en Catar están “dispuestos a entregar todo en cada uno de los partidos para dejar a Ecuador en lo más alto”.

Los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario, el chileno Charles Aránguiz, el ecuatoriano Piero Hincapié y el brasileño Paulinho, son los jugadores sudamericanos que destacan en el conjunto alemán.