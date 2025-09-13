Piero Hincapié fue convocado por primera vez por el entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta. Sin embargo, el defensor vio este sábado 13 de septiembre de 2025 desde la banca la goleada 3-0 ante el Nottingham Forest por la cuarta fecha de la Premier League.

Piero Hincapié fue presentado como jugador de Arsenal el lunes 1; inmediatamente se unió a la Selección de Ecuador para la doble fecha de eliminatorias. Recién el jueves 11 sumó su primer entrenamiento, por lo que su ausencia en este juego no es de asombrarse.

Más noticias:

Piero Hincapié no participó en goleada del Arsenal

Piero Hincapié se sentó en el banco de suplentes del Emirates Stadium por primera vez. La transmisión oficial del partido mostró imágenes en donde se lo observó cerca de la ubicación de Mikel Arteta.

En el desarrollo del juego, el español Martín Zubimendi vivió una jornada soñada al marcar sus dos primeros goles con la camiseta del Arsenal, en la victoria 3-0 ante el Nottingham Forest.

Su actuación fue determinante para que los ‘Gunners’ se llevaran tres puntos que los colocan momentáneamente en lo más alto de la tabla.

Te puede interesar: Piero Hincapié será el segundo fichaje más caro en la historia de Ecuador

El primer tanto llegó con una verdadera joya. Tras un córner rechazado por la defensa, Zubimendi enganchó una volea desde la frontal del área que abrió el marcador y desatascó un partido que hasta ese momento había sido complicado.

El segundo gol sí llegó en la recta final, cuando remató de cabeza un centro de Leandro Trossard para sentenciar el encuentro.

La apuesta de Mikel Arteta por un centro del campo inédito, con Mikel Merino y Martin Ødegaard acompañando a Zubimendi, fue clave en el dominio inicial. Aunque el noruego se lesionó en el hombro y tuvo que abandonar el campo, el Arsenal no perdió el control y encontró el premio al esfuerzo colectivo.

Te puede interesar: Hincapié y Pacho destacan en el equipo ideal de la última jornada de eliminatorias

El Forest, dirigido por Ange Postecoglou, sufrió más de la cuenta. Además de la derrota, perdió a su mejor central, Murillo, por lesión y vio cómo el sueco Viktor Gyökeres firmaba el 2-0 al inicio de la segunda parte.

Gyökeres suma ya tres goles esta temporada y se consolida como una de las armas ofensivas más peligrosas de los londinenses.

Con este triunfo, el Arsenal suma nueve puntos de doce posibles y llega motivado a su próximo desafío ante el Athletic Club en San Mamés por la Champions League pactado para el martes 16 desde las 11:45.

Información externa: Piero Hincapié

D-bate: