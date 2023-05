Piero Hincapié fue clave en la temporada del Bayer Leverkusen

El ecuatoriano Piero Hincapié, jugador estelar del Bayer Leverkusen. Foto: @bayer04_es

Redacción Bendito Fútbol (D)

El Bayer Leverkusen y el ecuatoriano Piero Hincapié culminaron una destacada campaña en la Bundesliga con una clasificación a la UEFA Conference League para la siguiente temporada, un premio que a primera vista sabe a poco por la calidad del plantel con el que cuentan.

Sin embargo, es un gran logro si tomamos en cuenta que en un momento de la temporada el Bayer Leverkusen y Piero Hincapié estuvieron en los puestos de descenso de la Bundesliga, lo que obligó a la llegada del entrenador español Xabi Alonso, en lugar de Gerardo Seoane.

Además, Hincapié y Bayer Leverkusen terminaron la temporada 2022/23 en donde destaca haber llegado a las semifinales de la UEFA Europa League.



Más allá de los objetivos colectivos alcanzados por el Bayer Leverkusen, destaca la gran temporada que hizo Piero Hincapié ratificando su buena temporada previa y demostrando que se trata de un jugador que está para seguir escalando a equipos de mayor competitividad y con otros objetivos.

La temporada de Piero Hincapié

Piero Hincapié jugó 30 de los 34 partidos que el Bayer Leverkusen jugó en la Bundesliga 2022/23. De ese total, solo en uno no fue titula.



Ante Friburgo en dos ocasiones, Wolfsburgo y Bochum no fue considerado porque se encontraba suspendido por expulsión.



Piero Hincapié, según Transfermarkt, acumuló en cancha 2 466 minutos, anotó un gol, entregó una asistencia, recibió nueve tarjetas amarillas, dos rojas por acumulación de tarjetas amarillas y una tarjeta roja directa.



La temporada 2022/23 también significó el debut de Piero Hincapié en la Champions League. Integró el grupo B y se enfrentó al Brujas de Bélgica, Atlético de Madrid de España y Oporto de Portugal.



Jugó cinco partidos y sumó 450 minutos. El único juego en el que no participó fue por acumulación de tarjetas amarillas.



En esa Champions League quedó en tercer lugar por lo que clasificó a la UEFA Europa League.



Jugó de titular y sumó todos los minutos en los ochos partidos que el Bayer Leverkusen hizo en su camino a las semifinales. En cancha acumuló 742 minutos.

Un familiar secuestrado

Un primo del futbolista ecuatoriano Piero Hincapié fue secuestrado en Esmeraldas. Se conoce que unidades especializadas de la Policía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, realizan las labores de búsqueda desde el 25 de mayo del 2023 cuando se presentó la denuncia ante las autoridades.

Se presume que el pariente del seleccionado tricolor fue trasladado hacia la frontera con Colombia y además se habla de un rescate.

