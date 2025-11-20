A falta de tres Grandes Premios, Lando Norris acaricia su primer campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, Oscar Piastri y Max Verstappen llegan al Gran Premio de Las Vegas decididos a impedir que el británico se corone en la ‘Ciudad del Pecado’.

El piloto de McLaren llega a Nevada tras un fin de semana perfecto en Brasil, donde amplió su ventaja a 24 puntos sobre Piastri y 49 sobre Verstappen, con solo 58 unidades restantes en juego.

Dos triunfos consecutivos —en Austin e Interlagos— consolidaron su liderato y lo colocaron a las puertas de la gloria, aunque el desafío psicológico será enorme.

Por su parte, Piastri atraviesa un bache en el peor momento. El australiano no sube al podio desde hace cinco carreras y su rendimiento reciente —incluido un abandono en Bakú y varios quintos lugares consecutivos— lo han alejado de la cima. Necesita una victoria urgente para mantener viva la lucha.

Mientras tanto, Verstappen no se rinde. Aunque Red Bull ha perdido competitividad respecto a McLaren, el neerlandés sigue siendo una amenaza latente.

El campeón de cuatro títulos mundiales ya sabe lo que es ganar en Las Vegas, donde se impuso en 2023.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Las Vegas de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Las Vegas se correrá el sábado 22 de noviembre, a las 23:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 20 de noviembre | 19:30 – 20:30

: 20 de noviembre | 19:30 – 20:30 Práctica 2 : 20 de noviembre | 23:00 – 00:00

: 20 de noviembre | 23:00 – 00:00 Práctica 3 : 21 de noviembre | 19:30 – 20:30

: 21 de noviembre | 19:30 – 20:30 Qualifying: 21 de noviembre | 23:00 – 00:00

Datos del circuito

Longitud: 6,201 km

6,201 km Vueltas : 50

: 50 Distancia total: 309,958 km

Datos e historial sobre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1981, cuando se disputó por primera vez en el Circuito Caesars Palace. Sin embargo, aquella etapa inicial fue breve y solo se mantuvo hasta 1982, antes de desaparecer del calendario durante más de cuatro décadas.

La carrera regresó en 2023, esta vez con un nuevo trazado: el Las Vegas Strip Circuit, que recorre algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad.

Debido a su corta historia, la edición de 2025 será apenas la quinta en disputarse. Ningún piloto ha logrado repetir victoria: los ganadores previos fueron Alan Jones, Michele Alboreto, Max Verstappen y George Russell.