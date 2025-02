En un partido disputado en el St Mary’s Stadium, el Brighton se impuso de manera contundente al Southampton con un marcador final de 4-0. Desde los primeros minutos, la presión alta y el dominio de balón por parte de los visitantes marcaron la pauta del encuentro. Pervis Estupiñán, quien ingresó en el segundo tiempo, añadió dinamismo a un Brighton ya en control del juego.

Los goles de João Pedro, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma y Jack Hinshelwood reflejaron la capacidad del Brighton para capitalizar sus llegadas al área rival. Southampton, por su parte, no logró contrarrestar la ofensiva del Brighton ni generar ocasiones claras que le permitieran revertir la situación.

Los primeros minutos del partido mostraron una posesión equilibrada entre ambos equipos, pero fue Brighton quien rompió el cero a los 22 minutos con un gol de João Pedro. Southampton intentó reaccionar, pero sus ataques carecieron de profundidad, lo que permitió al Brighton mantener el control.

En el segundo tiempo, la entrada de Pervis Estupiñán al minuto 67 reafirmó el dominio del Brighton. Con el marcador a su favor, los dirigidos por Fabian Hürzeler manejaron los tiempos del partido y sentenciaron el resultado con dos goles más en la etapa complementaria.

En el minuto 67, con Brighton liderando 2-0, Pervis Estupiñán ingresó al campo para consolidar la defensa y aportar salida por el costado izquierdo. Su presencia se notó de inmediato, cerrando los espacios y facilitando las transiciones de defensa a ataque.

El lateral ecuatoriano cumplió un rol importante al neutralizar las intentonas de Southampton por su banda.

