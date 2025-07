El AC Milan, con Pervis Estupiñán como titular por primera vez, goleó 9-0 al Perth Glory —equipo profesional de Australia— este jueves 31 de julio de 2025.

El encuentro, disputado como parte de la gira internacional del conjunto ‘rossonero’, marcó el tercer amistoso de preparación de los italianos, y el segundo con presencia del ecuatoriano.

En esta ocasión, el Pervis Estupiñán arrancó desde el inicio como carrilero por izquierda, en una línea de tres defensores propuesta por el técnico Massimiliano Allegri.

Estupiñán cumplió un correcto desempeño, aunque el bajo nivel del rival impidió sacar grandes conclusiones.

El exjugador de Liga de Quito fue reemplazado al inicio del segundo tiempo, cuando el marcador ya era 5-0 a favor del Milan. En su lugar ingresó Samuele Ricci.

En los 45 minutos que disputó, Pervis tuvo un rendimiento sólido.

No falló ningún pase (100 % de efectividad) y entregó tres pases clave en ofensiva. Por otra parte, en defensa, Estupiñán ganó el 50 % de sus duelos individuales y aportó con una recuperación.

Los goles del primer tiempo fueron obra de Filippo Terracciano, Noa Okafor (2), Christian Comotto y Samuel Chukwueze.

Para la segunda mitad, Massimiliano Allegri rotó a todo el equipo y el Milan mantuvo su intensidad ofensiva, anotando cuatro goles más para sellar una victoria contundente de 9-0. Se sumaron al marcador Rafael Leão (2), Samuele Ricci y Yunus Musah.

