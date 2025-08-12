El ecuatoriano Pervis Estupiñán no ocultó su emoción por convertirse en el primer ecuatoriano en la historia del AC Milan de Italia.

“He trabajado mucho para estar aquí, en un club tan grande como el Milan. En Ecuador hay muchísimos aficionados del Milan, porque siempre ha sido un club magnífico, con muchos trofeos”, aseguró Estupiñán este 12 de agosto del 2025 en su presentación oficial transmitida en vivo por el club.

Más noticias:

Pervis Estupiñán en el Milan

Con 27 años, el lateral izquierdo ecuatoriano Pervis Estupiñán llegó procedente del Brighton y ya acumula minutos en la pretemporada bajo la dirección del DT Massimiliano Allegri.

El futbolista esmeraldeño destacó la gran cantidad de mensajes recibidos, sobre todo de hinchas ecuatorianos, y el orgullo que siente por este nuevo paso en su carrera.

“He recibido muchísimos mensajes desde Ecuador, de aficionados del Milan. Todos dicen que son del Milan desde la cuna, pero lo dicen todos porque estoy aquí. Muchos otros aquí en Milán me dicen que irán al estadio a animarme. Estoy muy orgulloso de ser el primer ecuatoriano aquí, porque es un paso más para hacer historia. Espero que allí compren mucho mi camiseta”, añadió el deportista en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

¿Qué ofrece Pervis Estupiñán a los hinchas?

“Una de mis características es que defiendo, pero al mismo tiempo subo y ataco. Me gusta hablar con los centrocampistas y los delanteros”, dijo.

Ya en lo deportivo, Pervis completó su primer partido completo con el Milan en el empate 1-1 ante Leeds United, disputado en el Estadio Aviva de Irlanda. Fue su tercer encuentro consecutivo en la pretemporada, pero el primero en el que jugó los 90 minutos.

El fichaje del ecuatoriano se concretó el 24 de julio de 2025, y su contrato con el club italiano se extiende hasta junio de 2030.