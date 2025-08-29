El AC Milan consiguió su primera victoria de la temporada en la Serie A tras vencer 2-0 al Lecce, como visitante, este viernes 29 de agosto, por la segunda jornada del campeonato italiano. El ecuatoriano Pervis Estupiñán fue titular y disputó los 90 minutos del compromiso.

Después de un debut amargo con derrota ante un recién ascendido, el equipo de Massimiliano Allegri necesitaba sumar. El Milan volvió a mostrar un arranque dubitativo en el primer tiempo, pero en la segunda mitad mejoró notablemente y encaminó el triunfo.

Con esta victoria, el Milan suma tres puntos y se ubica en la séptima casilla, a la espera de que se complete la jornada.

La victoria se gestó en el segundo tiempo

El AC Milan consiguió su primera victoria de la temporada en la Serie A gracias, en gran medida, al croata Luka Modric, líder indiscutible del mediocampo y asistente en el primer gol ‘rossonero’.

No fue un partido brillante para los dirigidos por Massimiliano Allegri, pero sí un duelo complejo. El equipo aceptó la propuesta del Lecce para jugar un partido abierto que poco le beneficiaba y, además, sufrió la anulación de dos goles antes de poder desbloquear el marcador.

La diferencia llegó en el segundo tiempo. En una falta lateral, provocada por otra de las constantes corridas de Saelemaekers, Modric demostró su jerarquía: sacó a relucir su precisa pierna derecha y envió un centro medido al corazón del área que Ruben Loftus-Cheek solo tuvo que peinar para poner el 1-0 en el minuto 66.

Con el Lecce volcado al ataque en busca del empate, llegó la sentencia. Al minuto 86, Christian Pulisic estuvo astuto en medio de un barullo en el área, salió victorioso de varios rebotes y quedó mano a mano frente al portero Falcone, al que superó para sellar el definitivo 2-0 y certificar los tres puntos.

El partido de Pervis Estupiñán

El lateral ecuatoriano, que en la primera fecha fue sustituido al descanso, en esta ocasión completó los 90 minutos y tuvo una actuación sólida, de menos a más.

En el plano defensivo, Estupiñán registró 2 despejes, 3 intercepciones y 2 entradas, además de ganar 5 de 7 duelos y provocar 2 faltas. En ataque, cerró con un 87% de acierto en sus pases, un pase clave y un remate desviado.

