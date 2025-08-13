Pervis Estupiñán en las últimas horas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Milan. Dejó claras sus emociones por formar parte de uno de los clubes más históricos de Europa. Ganador, por ejemplo, de siete Champions League, el segundo mejor récord, solo superado por las 15 del Real Madrid.

Pervis Estupiñán mostró su entusiasmo por vestir la histórica camiseta número dos del Milan, un gesto cargado de simbolismo que conecta su presente con Cafú, una de las leyendas del club y del fútbol brasileño y sudamericano.

Pervis Estupiñán homenajeó a Cafú

El número dos que llevará Pervis Estupiñán fue usado por Cafú, el emblemático lateral brasileño que dejó una huella imborrable en la historia del Milan durante cinco brillantes temporadas, el mismo tiempo del contrato del ecuatoriano que se extenderá hasta el 30 de junio de 2030.

“Estoy muy feliz de usar esta camiseta, el número dos que usó Cafú. Quiero empezar con buen pie y representar al club”, afirmó Estupiñán, mostrando admiración por el jugador que marcó una era en Milán.

El jugador aseguró que la elección del número dos también es un recordatorio del nivel de exigencia que el Milan impone. “Estoy listo para afrontar el desafío y dar lo mejor de mí”, afirmó, consciente de la responsabilidad de integrarse rápidamente al grupo y aprovechar la experiencia de sus compañeros.

“Mi objetivo es quedarme mucho tiempo en el club, hacer historia y ayudar al equipo a lograr grandes cosas”, señaló, agregando que espera contribuir tanto en defensa como en ataque, con goles y asistencias.

Estupiñán destacó además la importancia de trabajar con Massimiliano Allegri para definir su mejor rol en el equipo y adaptarse a los planteamientos tácticos de la Serie A. Reconoció la calidad del plantel y la oportunidad de aprender de jugadores experimentados para mejorar su juego.

La carrera de Cafú en el Milan es notable. Llegó desde la Roma en la temporada 2003-04 y se retiró tras la 2007-08, disputando 166 partidos, anotando cuatro goles (Udinese y Parma dos veces) y dando ocho asistencias, según Transfermarkt.

Ganó la Serie A en 2003-04, la Supercopa de Italia en 2004, la Supercopa de Europa en 2003 y 2007, la Champions League 2006-07 y el Mundial de Clubes 2007.

El debut de Pervis Estupiñán con el Milan se puede dar el domingo 17 de agosto a las 14:15 ante el Bari por la primera ronda de la Copa de Italia. El juego será en el mítico Estadio de San Siro.

