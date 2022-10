Un penal con acrobacia incluida del ruso Norik Avdalyan

No es la primera vez que el exfutbolista Norik Avdalyan remata un penal al tiempo que realiza una sensacional acrobacia. Los videos de su impresionante lanzamiento se han vuelto virales en las redes sociales.

Ocurrió en un partido de la Liga de Medios en Rusia, donde compiten personalidades de la farándula, exfutbolistas, youtubers, entre otros. Al rematar desde el manchón penal, Avdalyan se dio una voltereta para atrás. Fue un golazo.

La anotación la concretó para el Club de fútbol Nefis Kazan, de la tercera división del fútbol en Rusia, ante el equipo GOATS. La acción es digna de verse una y otra vez.

El extremo izquierdo de 26 años toma carrera, como cualquier futbolista ante un penal. No obstante, en el momento que remata ocurre lo extraordinario. El futbolista ruso, de origen armenio, golpea el balón con el pie y con ese mismo impulso se eleva por los aires, hacia atrás. Entonces se da una vuelta entera en el aire.

Cuando vuelve a caer al suelo la pelota ya había ingresado al arco ante la incredulidad del portero, el árbitro y el resto de jugadores que tras un breve instante corren detrás del goleador para felicitarlo. El tanto fue válido y se volvió viral.

