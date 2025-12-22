La Copa Africana de Naciones 2025 continuó este lunes 22 de diciembre con el duelo entre Malí y Zambia, que terminó igualado 1-1. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano debido al momento que protagonizó Patson Daka, la gran figura de Zambia y delantero del Leicester City.

El atacante marcó el gol del empate en el minuto 90+2, pero su celebración pudo terminar en tragedia y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Patson Daka casi se lesiona el cuello en su festejo

Después de conectar un cabezazo impecable para el 1-1 definitivo, Daka salió disparado a celebrar.

Quiso realizar una pirueta tipo media luna apoyándose con los brazos, pero resbaló en el césped, perdió la estabilidad y cayó de manera muy brusca sobre su cuello y parte superior de la espalda.

La fuerza del impacto hizo que su cuerpo diera una vuelta involuntaria, provocando alarma inmediata entre jugadores y cuerpo médico.

Durante algunos segundos Daka permaneció adolorido, tomándose el cuello, lo que encendió las alertas en pleno estadio. Afortunadamente, el delantero logró ponerse de pie y continuó la celebración junto a sus compañeros.

Hasta el momento, la Federación de Zambia no ha emitido un parte médico oficial. Sin embargo, el propio Daka compartió en Instagram imágenes del partido y del gol, lo que sugiere que la situación no pasó a mayores.

A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025

¿Quién es Patson Daka? La estrella de Zambia

Patson Daka nació en Chingola, provincia de Copperbelt (Zambia), el 9 de octubre de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años.

Inició su carrera en su país natal, pasando por clubes como Nchanga Rangers, Green Buffaloes y Power Dynamos, antes de dar el salto a Europa en 2017, cuando fichó por el FC Liefering de Austria.

Tras una temporada destacada, el Red Bull Salzburg adquirió sus derechos. Allí vivió su explosión futbolística:

68 goles en más de 120 partidos

4 Bundesligas de Austria

3 Copas de Austria

Su rendimiento llamó la atención en Inglaterra, y en 2021 fue fichado por el Leicester City, club con el que suma:

143 partidos

24 goles

2 títulos: Community Shield 2021 y EFL Championship 2024

En la Selección de Zambia es internacional desde 2015. Actualmente registra 21 goles, colocándose entre los máximos goleadores históricos de su país.

