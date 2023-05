¿Adiós a la pelea por la etapa? Aucas empató con Mushuc Runa

Aucas empató con Mushuc Runa por la Liga Pro. Foto: Aucas

Andrés Ávila (D)

A falta de que juegue Independiente del Valle, Aucas quedó con un pie fuera de la pelea por la primera etapa de la Liga Pro, a causa de su empate sin goles ante Mushuc Runa.



El conjunto oriental se estanca en la tercera casilla con 21 puntos, cuatro menos que IDV, mientras que, Mushuc Runa escala en el fondo de la tabla y se ubica en la casilla 14, con nueve puntos.

Hernán Galíndez mantuvo el arco en cero

Durante la primera mitad Mushuc Runa lució mucho mejor e inclusive tuvo reiteradas ocasiones de adelantarse en el marcador, sin embargo, se encontraron con un gran Hernán Galíndez.



Los primeros 10 minutos en Echaleche fue un vendaval de ataques del ‘Ponchito’. Cinco remates, uno de ellos al arco del golero Galíndez, que respondió bien.



Aucas no encontró respuesta y se replegó ante la presión que ejerció Mushuc Runa.



Cerca de la media hora de partido, el equipo de César Farías, Aucas, siguió sin generar peligro y mantuvo su arco en cero gracias a las grandes atajadas de Hernán Galíndez, que poco a poco se convirtió en la figura del vigente campeón.



Las primeras aproximaciones de Aucas fueron en el tramo final de la primera mitad, gracias a un tiro libre de Rómulo Otero y un remate fallado de Kavier Ortiz.



Galíndez apareció nuevamente en el último minuto. A los 45’, el seleccionado ecuatoriano tuvo una gran atajada sobre Arnaldo Zambrano. El ‘Gordo’ terminó la primera mitad con cuatro atajadas.

Se equilibró la balanza

Para la segunda mitad Aucas mostró una actitud muy diferente, ya no solo se replegó, sino que en ocasiones pisó con peligro el arco rival.



En cambio, Mushuc Runa se mantuvo igual, sin embargo, bajó el ritmo y eso aprovechó Aucas para establecer el ritmo del partido.



César Farías, no conforme con lo que realizaba su equipo, decidió realizar cuatro variantes a los 63’. Salieron Stiven Plaza, Rómulo Otero, Carlos Cuero y Kavier Ortiz e ingresaron Jhon Jairo Cifuente, Jhonny Quiñónez, Luis Cano y Roberto Ordóñez.



Las variantes no terminaron por hacer efecto y se mantuvo el empate sin goles en Echaleche.

