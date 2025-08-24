Paúl Vélez, entrenador de Mushuc Runa, tuvo una semana en la que afrontó la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Además, una nueva derrota en el campeonato nacional ante Macará, que lo mantiene en el último lugar en la tabla.

Pero el mal momento para Paúl Vélez no solo fue en la cancha, sino que fuera de ella emitió unas cuestionables declaraciones en contra de la brasileña Edina Alves, encargada de dirigir el juego de la Sudamericana en el Olímpico Atahualpa.

Paúl Vélez asegura que lo ‘sacaron de contexto’

El sábado 23 de agosto de 2025, Mushuc Runa perdió 2-1 ante Macará en el Estadio Bellavista. Para los locales marcaron Pablo González y Maximiliano Fernández. Para la visita, el uruguayo Jonathan dos Santos.

El resultado hundió más al ‘Ponchito‘ en el último lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos. A falta de cuatro jornadas para terminar el calendario de todos contra todos, son los primeros candidatos a jugar el cuadrangular del descenso y a perder la categoría.

Con ese panorama, Paúl Vélez compareció ante los medios de comunicación. El DT ecuatoriano aprovechó para disculparse por sus declaraciones en contra de Edina Alves que, incluso, hicieron que la Conmebol le envíe una notificación en la que no descarta una sanción en su contra.

“No sé por qué nos ponen a pitar, y lo digo con respeto, al sexo opuesto (…) no estoy en contra de las mujeres, pero para estos torneos internacionales no estoy de acuerdo. Para eso está el fútbol femenino (…) Se dejaron intimidar (por los jugadores de IDV). No tienen esa pasta como a lo mejor los árbitros hombres”, dijo el pasado martes 19.

Sin embargo, en su pedido de disculpas dejó claro que siente que sus palabras fueron malinterpretadas y no asumió totalmente la responsabilidad por lo dicho.

“Siempre te sacan de contexto, me ha pasado. Creo que es por mi ignorancia al expresarme, no por maldad. O quiero pensar que no es maldad”, manifestó Vélez.

El técnico explicó que su crítica no apuntaba a la capacidad de la árbitra ni a su condición de mujer, sino a la experiencia del equipo arbitral designado para el compromiso.

“Lo que yo quise decir es que, si tengo un cuarteto arbitral joven y veo que apenas tienen tres partidos internacionales, para eso están las categorías formativas, para que ganen experiencia ahí. En ningún momento quise decir que las mujeres no sirven”, aclaró.

También apuntó contra los medios y periodistas que, según él, magnificaron sus palabras para generar polémica. “Empiezan a hablar de lo que más rating les da. Es fácil criticar, pero quiero ver que esos mismos periodistas les pongan a relatar partidos de fútbol a las mujeres y que también les den esas oportunidades”, cuestionó.

