LaLiga solicitó a la Real Federación Española de Fútbol, “a petición de los clubes“, el aplazamiento de los partidos Villarreal vs. Rayo Vallecano y Valencia vs. Real Madrid, a causa de la DANA.

Pero esos no son los únicos que no se jugarán. Se suman el Castellón vs. Racing de Ferrol, Eldense vs. Huesca y Levante vs. Málaga, de LaLiga 2, fijados entre el sábado 2 y el lunes 4 de noviembre de 2024, a desarrollarse en la Comunidad Valenciana, según informaron ambos organismos.

Más noticias:

En un comunicado, LaLiga recalcó que esta petición se realizó “ante la situación actual sufrida en España por la Dana que ha ocasionado numerosas víctimas y damnificados, con especial afección en la Comunitat Valenciana”.

Los cinco encuentros “debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana”, recordó el organismo.

La RFEF, a su vez, aseguró haber “recibido” esa petición, así como también la del aplazamiento del Valencia Féminas y el Deportivo, y señaló que “solicitará que se tome la misma medida en competiciones no profesionales que se disputen en el mencionado territorio” que lo ocurrido “con los encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey y con algunos partidos del CESA sub-14 y sub-16”.

Tanto el Villarreal vs. Rayo, previsto para el sábado en el estadio de la Cerámica de Vila-Real, como el choque entre el Valencia vs. Real Madrid, fijado para la noche de ese mismo día en Mestalla, corresponden a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

Los tres restantes son de la jornada 13 de LaLiga 2: el Castellón vs. Racing de Ferrol de Castalia, el domingo por la tarde; el Eldense vs. Huesca, el domingo por la noche; y el Levante vs. Málaga, el lunes por la noche.

Minuto de silencio por la víctimas

La Real Federación Española de Fútbol explicó asimismo que el resto de los partidos de LaLiga, al igual que en el resto de encuentros de ámbito federativo, tendrán un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Dana.

“El fútbol español quiere expresar su consternación por la tragedia que se está viviendo y manda sus condolencias a las familias de las personas fallecidas”, añadió la RFEF.

LaLiga, al mismo tiempo, mostró “sus condolencias y las de todos los clubes y SAD’s del fútbol español a familiares y amigos de los damnificados, y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y los desaparecidos”.

“Asimismo, colabora en la máxima difusión del teléfono habilitado para la atención a familiares de personas desaparecidas: 900 365 112”, añadió.

Decretan tres días de luto

Estos comunicados se producen minutos después de que la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Deporte, anunciara que “no se celebrarán competiciones deportivas” durante los tres días de luto oficiales anunciados por el Gobierno de España, que incluyen este jueves 31, el viernes 1 de noviembre y el sábado 2.

Esta medida está contemplada “en señal de duelo y solidaridad con las víctimas y sus familias” tras esa declaración de luto oficial para toda España y como consecuencia de los al menos 92 fallecidos por la Dana en la provincia de Valencia, a raíz de un temporal que ha azotado la zona desde este martes.

El temporal ya ha provocado el aplazamiento de hasta siete partidos de la primera ronda de la Copa del Rey, previstos para este miércoles o jueves: Parla Escuela vs. Valencia, Pontevedra vs. Levante, Ejea vs. Hércules, Manises vs. Getafe, Xerez vs. Ceuta, Chiclana vs. Osasuna y Jove Español vs. Real Sociedad.

San viernes – Especial de Halloween