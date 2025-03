Este 9 de marzo de 2025, los aficionados al fútbol tendrán una jornada cargada de emociones, con importantes partidos tanto en la Liga Pro de Ecuador como en Europa. ¿Quién juega hoy?

La Liga Pro sigue caliente y se cruza con una serie de encuentros emocionantes en ligas europeas que prometen capturar la atención de los ecuatorianos como el Chelsea vs. Leicester City.

Más noticias:

¿Quién juega hoy?

Uno de los primeros duelos será el Chelsea vs. Leicester City, programado para las 09:00 (hora de Ecuador). Este partido será clave para el Chelsea de Moisés Caicedo, quien está luchando por asegurar un lugar en la Champions League.

Actualmente, el Chelsea ocupa el quinto lugar con 46 puntos, pero los primeros cuatro puestos garantizan el pase a la competencia europea más importante. Con equipos como el Manchester City y el Nottingham Forest acechando en los puestos de arriba, el Chelsea no puede permitirse más tropiezos.

Liga Pro partidos

En la Liga Pro de Ecuador, la jornada del 8 de marzo dejó resultados contundentes.

Manta FC logró su primera victoria de la temporada al vencer 4-3 a El Nacional en un encuentro lleno de emociones.

Por otro lado, Liga de Quito goleó 3-0 a Delfín SC con goles de Daniel de la Cruz, Lisandro Alzugaray y Michael Estrada, consolidando su buena racha.

El plato fuerte de la jornada fue el enfrentamiento entre Barcelona SC e Independiente del Valle en el estadio Monumental de Guayaquil. En un partido donde las expectativas estaban altas, IDV deslumbró con un 4-0, destacando la actuación de Jeison Medina, quien anotó tres goles a los 8, 17 y 59 minutos.

¿A qué hora juega Real Madrid?

En Europa, los aficionados no podrán perderse el Real Madrid vs. Rayo Vallecano a las 10:15, o el Manchester United vs. Arsenal a las 13:00.

También habrá partidos de la La Liga como Real Sociedad vs. Sevilla a las 15:00, y River Plate vs. Atlético Tucumán en Argentina.

Partidos del 9 de marzo: