Polémica tras disparo de un policía a un camarógrafo en partido en Argentina

Un partido en Argentina fue suspendido entre Gimnasia y Boca Juniors. Foto referencia. Archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

Un partido en Argentina fue suspendido por los graves incidentes entre la Policía y los hinchas. Ocurrió en el cotejo entre Gimnasia y Boca Juniors.

Los primeros incidentes se registraron unos quince minutos antes del comienzo del partido, jugado la noche del jueves 6 de octubre de 2022, por el intento de fanáticos de ingresar en las tribunas del 'Bosque'. Luego, el cotejo solo se disputó hasta el minuto 9.



El referí Hernán Mastrángelo suspendió el encuentro tras una espera de unos 45 minutos en la que el panorama no varió y el ambiente se tornó más tenso por la nube de gases que tomaron cuenta de la cancha y sus alrededores.



Una de las lamentables imágenes que dejaron los incidentes fue la agresión que sufrió Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, quien recibió un disparo a menos de 10 metros de distancia.



Un oficial armado cruza un vallado, esquiva a sus compañeros que están a bordo de caballos y apunta. El siguiente sonido después del fogonazo son los gritos, la confusión y la caída de Fernando Rivero, el camarógrafo de TyC Sports, relata Infobae en su portal.



“No me di cuenta porque yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía con la gente. Estaban tirando muchos balazos de goma. Este muchacho, que estaba reprimiendo, se dio vuelta y me vio, si fue a 5 metros... Me vio y me tiró, me dobló del dolor. Me tiró mal. No es que estaba a 10 metros, estaba casi al lado de él”, relató el propio Rivero en TyC Sports sobre la experiencia que vivió, en declaraciones recogidas por Infobae.



"Yo recibo los disparos en la zona de la ingle y me dobla de dolor, enseguida cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso y ahí vienen unos chicos y le decían: '¿qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo?', relató Rivero a TyC Sports.