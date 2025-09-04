Paraguay y Ecuador jugarán este jueves 4 de septiembre de 2025 por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El balón empezará a rodar desde las 18:30 con el arbitraje de Raphael Claus.

Paraguay necesita de un punto para asegurar su boleto para el Mundial que en el 2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador está clasificado y este será su primer jugo de preparación para el referido torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs. Ecuador?

El Estadio Defensores del Chaco es considerado el templo del fútbol paraguayo y el lugar donde la historia del balompié sudamericano ha escrito capítulos inolvidables.

Inaugurado el 4 de noviembre de 1917 en el barrio Sajonia de Asunción, nació bajo el nombre de “Estadio de Puerto Sajonia” y, desde entonces, ha sido testigo de los triunfos, derrotas y pasiones de varias generaciones.

Su primer partido oficial lo disputaron Olimpia y Libertad, con victoria mínima para los albinegros. Poco después, la Selección de Paraguay jugó allí sus primeros encuentros internacionales, convirtiendo el estadio en su casa permanente. De hecho, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) lo reconoce como “el principal escenario del fútbol paraguayo y sede de los partidos oficiales de la ‘Albirroja’”.

El recinto también guarda una fuerte carga simbólica. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), fue utilizado como cuartel militar y lugar de reunión de las tropas. Al finalizar el conflicto, fue reconstruido y reinaugurado en 1939. Décadas más tarde, en 1974, adoptó el nombre de Defensores del Chaco, en homenaje a quienes lucharon en aquella guerra.

En lo deportivo, el estadio se convirtió en sede de torneos de talla continental. En 1960 albergó la primera final de la Copa Libertadores, entre Olimpia y Peñarol, un hecho que la CONMEBOL ha destacado como uno de los hitos fundacionales del torneo.

Facebook Selección Paraguaya de Fútbol.

La Copa América pasó por el Defensores del Chaco

Además, fue escenario de la Copa América 1999, cuando Paraguay organizó el certamen, aunque antes también albergó partidos en 1983 y 1979, cuando el torneo tenía una sede itinerante.

Los clubes más tradicionales del país, como Olimpia, Cerro Porteño, Nacional y Guaraní, han utilizado este estadio para partidos internacionales, reforzando su condición de punto neurálgico del fútbol local.

El Defensores del Chaco ha pasado por varias remodelaciones. En 2015, con apoyo de la APF y la CONMEBOL, se modernizaron sus tribunas, palcos, vestuarios e iluminación, adaptándolo a los estándares internacionales.

Actualmente, además de su valor deportivo, alberga el Museo del Fútbol Paraguayo, inaugurado en 2006 para conmemorar el centenario de la Asociación.

