Palmeiras, el primer equipo en llegar a Lima para la final de la Copa Libertadores 2025

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El Palmeiras ya pisa suelo limeño. El ‘Verdao’ se convirtió este miércoles 26 de noviembre en el primer finalista en llegar a Perú para disputar la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se jugará el sábado 29 en el Estadio Monumental de Lima ante el Flamengo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira arribó al aeropuerto Jorge Chávez alrededor de las 16:12 (hora local) tras un vuelo directo desde Porto Alegre, donde el martes cayó 3-2 frente a Gremio por el Brasileirao.

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Con plantel completo y fe en el cuarto título

La delegación viajó con todo el plantel disponible, incluidos los lesionados Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista, aunque solo el arquero tiene posibilidades reales de jugar la final.

Entre los convocados destacan figuras internacionales como el argentino José Manuel “Flaco” López, el paraguayo Gustavo Gómez y el uruguayo Joaquín Piquerez, pilares en el esquema de Ferreira.

Palmeiras busca hacer historia y convertirse en el primer club brasileño con cuatro títulos de Copa Libertadores, una meta que comparte con su rival, Flamengo, ambos actualmente con tres trofeos en sus vitrinas.

Agenda en Lima

El campeón de las ediciones 2020 y 2021 tiene previsto entrenarse este jueves por la tarde a puerta cerrada en el Estadio Alejandro Villanueva, propiedad de Alianza Lima, donde el estratega portugués ajustará su plan táctico para la final.

El viernes, Palmeiras repetirá práctica en el mismo escenario, evitando hacerlo en el Estadio Monumental. Solo los primeros 15 minutos de la sesión estarán abiertos a la prensa.

Posible alineación del ‘Verdao’

Aunque Ferreira reservó a la mayoría de sus titulares en el último duelo liguero, se espera que el paraguayo Ramón Sosa, figura ante Gremio, pueda meterse en el once inicial en lugar de Felipe Anderson.

La formación probable sería:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel “Flaco” López y Vitor Roque.