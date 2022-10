Palmeiras de Brasil venció 7-0 a Dragonas de Ecuador

Incidencias del partido entre Dragonas IDV (derecha) y Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2022. Foto: Twitter @DragonasIDV.

Alexis Sinchire (D)

El Palmeiras brasileño goleó 7-0 a las Dragonas del Independiente del Valle, de Ecuador en la Libertadores Femenina.

El partido, válido por la segunda jornada el Grupo C se jugó este lunes 17 de octubre de 2022, le permitió al cuadro brasileño acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Quito.



Palmeiras fabricó la abultada ventaja en el estadio Rodrigo Paz Delgado, propiedad de Liga de Quito, con goles de Andressinha y Bruna en dos ocasiones cada una; de Ari Borges, Byanca Brasil, Bia Zaneratto y de Bruna.



Sin exigirse, haciendo lo preciso, deleitándose en todo el partido, la superioridad de Palmeiras en la disputa del torneo quedó demostrada contra las subcampeonas de la Superliga femenina de este año en Ecuador.



Un contraataque a velocidad pura permitió a Byanca Brasil burlar la salida de la portera ecuatoriana Irene Tobar, y dio el pase para que Ari Borges convirtiera a puerta vacía, al minuto 15.



Las Dragonas no alcanzaron a reponerse, porque al minuto 17, Andressinha marcó el segundo, fruto de un error en salida compartido entre al defensa Tamara Angulo y la portera Tobar, de lo que se aprovechó Bruna, que habilitó preciso para la definición a puerta vacía.



El tercer gol brasileño lo anotó Byanca Brasil, al minuto 37, tras un ataque gran velocidad, enfrentó y derrotó a Tobar, con remate que se filtró entre la portera y el vertical izquierdo.



El festín brasileño continuó con otro tanto de Andressinha, en el minuto 39, tras otra mala salida entre Tobar y sus defensas. El siguiente gol del Palmeiras lo anotó la 'Emperatriz' Bia Zaneratto, ante un rival que no atinaba defensa alguna.



El primer remate de las Dragonas lo ejecutó Claudia Roldán, pero July, que reemplazó a Amanda debido a una lesión, rechazó el balón por sobre el travesaño y Roldán volvió a probar, pero el balón rebotó en el travesaño.



El sexto gol de Palmeiras lo convirtió Bruna, en el minuto 67, con un preciso remate de cabeza y la propia Bruna marcó el séptimo gol pocos minutos después.



Este resultado dejó fuera de la Libertadores Femenina a Dragonas tras acumular dos derrotas. En la primera fecha cayeron por 3-1 ante la Universidad de Chile.



En la fecha final las ecuatorianas se enfrentarán a Sportivo Limpeño de Paraguay. El partido está programado para el jueves 20 de octubre desde las 17:15 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

