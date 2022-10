Palacios, Méndez y Cifuentes, van por el campeonato de la MLS

Los Ángeles FC se coronó campeón de la Conferencia Oeste de la MLS. Foto: Twitter del Club

Redacción Bendito Fútbol

Diego Palacios, Sebastián Méndez y José Cifuentes se proclamaron campeones de la conferencia Oeste, con Los Ángeles FC, con lo que se clasificaron a la final por el título de la Major League Soccer (MLS).

Lo hizo la tarde de este domingo 30 de octubre de 2022 en el Banc of California Stadium, tras ganarle por 3-0 a Austin FC con un tanto del colombiano Cristian Arango (29'), un gol en propia puerta del argentino Maximiliano Urruti (62') y otro del ghanés Kwadwo Opoku (81').



En la visita no fue tomado en cuenta Washington Corozo, llegado para el segundo semestre de este 2022 como refuerzo, pero que no logró consolidarse en el equipo principal. Según Transfermarkt, jugó solo tres partidos en la temporada regular de la MLS.



En Los Ángeles FC fueron titulares, como es habitual, los ecuatorianos Diego Palacios y José Cifuentes. Al cambio ingresó Jhegson Méndez a los 76 minutos en lugar del mexicano Carlos Vela, una de las figuras del plantel junto al italiano Giorgio Chiellini y el galés Gareth Bale.



Los tres jugadores ecuatorianos son nombres fijos en la lista final que Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, llevará a la Copa del Mundo que se inaugurará el próximo 20 de noviembre entre los ecuatorianos y los dueños de casa.

Final entre conferencias

Con este resultado Los Ángeles FC clasifican a la final de la MLS programada para el próximo sábado 5 de noviembre. Su rival saldrá del cruce entre Philadelphia Union y New York City FC que se enfrentan desde las 19:00 de este domingo en el Subaru Park.



Los Ángeles FC cierran un año en el que dominaron por completo la Conferencia Oeste de principio a fin. En 34 partidos lograron 67 puntos tras 21 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Anotaron 66 goles y recibieron 38 para un gol diferencia de +28.



En las semifinales dejaron en el camino a LA Galaxy por 3-2 con un doblete de Denis Bouanga (23' y 80') y Cristian Arango (90+3'). El descuento de la visita llegó con la firma de Samuel Grandsir (44') y Dejan Joveljić (85').