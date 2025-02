Pablo ‘Vitamina’ Sánchez protagonizó un incómodo momento en la rueda de prensa posterior al partido entre Independiente del Valle y Liga de Quito, jugado el sábado 22 de febrero de 2025, en casa de los ‘rayados’.

Pablo Sánchez se mostró conforme con lo realizado por sus jugadores, especialmente en el segundo tiempo, donde alcanzaron el empate 1-1 contra Independiente, pero le incomodó una consulta de la prensa.

Javier Rabanal se fue ‘satisfecho’

Michael Hoyos para IDV y Cornejo para LDU fueron los autores de los goles en el partido que puso frente a frente al campeón y vicecampeón de la Liga Pro, respectivamente, en un encuentro válido por la segunda fecha de la Liga Pro.

Con el empate, Independiente del Valle sumó su primer punto en el año, luego de haber perdido en la primera jornada 2-0 ante Libertad en el Reina del Cisne de Loja; mientras que para Liga de Quito es el segundo empate seguido, luego del obtenido en la fecha previa ante Vinotinto FC en el Rodrigo Paz.

Javier Rabanal, entrenador del ‘matagigantes’, se mostró ‘parcialmente satisfecho’ con el resultado y con el funcionamiento de su equipo, especialmente en el primer tiempo, donde fueron superiores a sus rivales en todas las líneas.

“Yo me voy parcialmente satisfecho. Lo que se trabajó en la semana salió, pero hay que mejorar (…) en la manera de defender y atacar, es lo que propusimos en la semana como entrenador me deja tranquilo (…), nada fue casualidad”, sostuvo el español.

Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle.

‘Vitamina’ Sánchez perdió la cabeza

La rueda de prensa de ‘Vitamina’ Sánchez se vio salpicada por su reacción ante una consulta de un periodista sobre el rendimiento del boliviano Gabriel Villamil, que arrancó como titular, pero que para el segundo tiempo fue reemplazado por Michael Estrada.

Recordó que el mediocampista boliviano fue el autor de uno de los goles en la final de ida del año anterior, por lo que salió en su defensa de forma furibunda.

“No nos olvidemos que con Villamil salimos campeones; por ahí la memoria es sumamente frágil de algunos, incluida la suya (periodista); hay que ser más cuidadosos con las preguntas”, fustigó el entrenador argentino.

Remarcó que el primer tiempo fue un “mal primer tiempo” de todo su equipo, por lo que en el entretiempo tuvo que buscar soluciones, tanto con el ingreso de nuevos jugadores como en el sistema de juego planteado en la previa.

“El primer tiempo fue flojo de todo el equipo; a usted (periodista) le llama la atención por qué salió Villamil y encontrar un nombre propio responsable, pero el equipo no jugó un buen primer tiempo en líneas generales”, sostuvo.

Cuando parecía que la respuesta llegó a su fin, cerró con un enojo aparente que dejó sin reacción a los presentes en la sala de prensa del estadio de Independiente del Valle.

“(…) No me quiero calentar más; entre usted y el árbitro me hicieron pasar una muy mala noche, hijo de las mil p…., perdón, perdón, le ofrezco mil disculpas”, dijo luego de lanzar el insulto en la misma mesa donde también se encontraba el jugador Gian Franco Allala.

🇦🇹Enloqueció Vitamina akajjajajajajajja "Hijos de mil pta"

