El fútbol de Ecuador vivió un hecho insólito y poco común el domingo 17 de agosto de 2025 con el debut de Óscar Acurio, que se convirtió en el jugador más veterano este año dentro de un terreno de juego del profesionalismo.

Óscar Acurio, arquero de 57 años, debutó en la Segunda Categoría de Cotopaxi con el Deportivo Cotopaxi, durante un partido de semifinales del ascenso ante La Unión. Este hecho es insólito y sin precedentes en el fútbol de Ecuador.

Óscar Acurio relata su historia

Óscar Acurio no es un desconocido dentro del fútbol profesional. A sus 57 años de edad debutó en Deportivo Cotopaxi. Antes de ello defendió por 14 años en el Club San Pedro de Cayambe y un año en El Nacional, donde compartió con arqueros reconocidos como Milton Rodríguez, Fernando Hidalgo, Liborio Hurtado, Robin Pico. Luego dejó el profesionalismo.

Su llegada al Deportivo Cotopaxi responde a la necesidad del club en la portería. “He venido a colaborar ante la ausencia de porteros acá”, explicó. Recién incorporado al equipo, Acurio tuvo que asumir la titularidad por una lesión del arquero titular, quien presentaba un problema agudo en el hombro.

“Me tocó intervenir y tratar de que el equipo y los jóvenes, hasta el último momento, traten de sacar el empate”, agregó.

En su debut, el equipo no pudo celebrar la victoria. Un autogol fortuito echó por tierra los intentos del Deportivo Cotopaxi de imponerse ante La Unión. Con ese resultado quedaron eliminados y sus rivales alcanzaron el boleto a la final para enfrentar al Atlético Kin, verdugo de Panamericana SD.

El veterano arquero recordó además su vínculo con el club y mencionó que está retomando fuerza en estos últimos años para tratar nuevamente de hacer historia dentro del fútbol ecuatoriano.

Para poner en contexto la hazaña de Acurio, según datos de Trasnfermarkt, los arqueros más veteranos en el actual campeonato nacional son Alexander Domínguez (Liga de Quito, 38 años), Pedro Ortiz (Emelec, 35 años) y Rafael Romo (Universidad Católica, 35 años).

A escala global, Alfonso Blanco del León, Rodolfo Cota del América, Keylor Navas de Pumas con 38 años; Nahuel Guzmán de Tigres, con 39; y Jesús Corona del Tijuana, con 44, son otros de los porteros más veteranos que siguen en actividad.

Las declaraciones de Óscar Acurio fueron tomadas de La Deportiva Radio, donde compartió su experiencia, su trayectoria y su pasión por el fútbol.

