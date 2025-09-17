La pasión no entiende de distancias ni de fronteras. La hinchada de Once Caldas volvió a demostrar que el amor por sus colores puede más que cualquier obstáculo.

Desde Manizales partieron decenas de aficionados del Once Caldas para estar presentes en uno de los partidos más importantes del club en la última década.

Once Caldas y el aliento que llegó a Quito

Once Caldas atraviesa un gran momento en la Copa Sudamericana 2025 y su gente lo sabe. Por eso, sus seguidores decidieron acompañarlo hasta la capital ecuatoriana para el juego de ida de los cuartos de final ante Independiente del Valle.

La distancia entre Manizales, sede del ‘Once‘, y Quito es de 967 km. Por vía terrestre, el viaje requiere de más de 18 horas y, por aérea, se reduce a menos de tres, con una escala obligatoria en Bogotá.

Las imágenes difundidas por Toque Sports mostraron a decenas de hinchas caminando por las carreteras, alternando su trayecto con aventones en camionetas rumbo a Quito, ya sea por la Panamericana norte o por rutas alternas.

Estos contratiempos se generaron por los bloqueos en la carretera por parte de un grupo de transportistas que mostraron de esa manera su descontento con las medidas del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

La meta de los intrépidos fanáticos es el estadio de Independiente del Valle, en Chillo Jijón, donde este miércoles 17 de septiembre de 2025 se disputará el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y hasta los propios protagonistas del juego reaccionaron.

Dayro Moreno, delantero y referente del ‘Blanco Blanco‘, miró el video y luego compartió otro en sus historias de Instagram, con hinchas que ya llegaron a la capital ecuatoriana y los alentaron en los exteriores del hotel de concentración.

¡SORPRENDIDOS😳🇨🇴! Los jugadores de Once Caldas ven la travesía que tuvieron que realizar sus aficionados para llegar a Ecuador para el partido de Copa Sudamericana ante INDV. pic.twitter.com/Uo16Fl7UEA — Toque Sports (@ToqueSports) September 17, 2025

La historia gloriosa del Once Caldas

El club de Manizales no es ajeno a las hazañas continentales. La más recordada ocurrió en 2004. Ese año se consagró campeón de la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en una dramática final que se definió por penales.

Figuras como Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Jhon Viáfara, Elkin Soto y un joven Dayro Moreno fueron los héroes de aquella gesta que llevó el nombre de la institución a lo más alto del continente.

Desde entonces, la afición del equipo ha mantenido vivo ese espíritu copero. La actual campaña en la Sudamericana reaviva sus ilusiones de repetir la historia.

