Once Caldas será el rival de Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto colombiano llega con una campaña sólida y con Dayro Moreno como su principal figura y goleador histórico.

El partido de ida entre Once Caldas e Independiente del Valle se jugará el 16, 17 o 18 de septiembre en Chillo Jijón. La revancha será el 23, 24 o 25 del mismo mes en el Estadio de Palogrande, histórico escenario con capacidad para más de 28 000 espectadores.

Más noticias:

Once Caldas con una campaña de peso continental

Once Caldas se clasificó para los dieciseisavos de final tras finalizar segundo en el grupo F con 12 puntos, solo uno menos que Fluminense (13), líder de la zona. En la fase de grupos, ‘El Tricolor’ perdió sus dos encuentros ante el equipo brasileño, tanto en Manizales como en Río de Janeiro, pero mostró fortaleza ante el resto de rivales.

Venció a Unión Española de Chile en ambos duelos, tanto de local como de visitante, y también superó a Gualberto Villarroel Club Deportivo San José de Bolivia, sumando seis victorias que le permitieron asegurar su clasificación.

En los dieciseisavos de final, el conjunto colombiano impuso jerarquía con un contundente global de 7-0 frente a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Ya en octavos de final, mostró nuevamente su eficacia ofensiva con un triunfo 4-1 ante Huracán de Argentina, que lo catapultó a los cuartos de final para medirse con Independiente del Valle.

Dayro Moreno, la leyenda goleadora

El gran referente del equipo es Dayro Moreno, delantero de 39 años que ha marcado ocho goles en esta edición del torneo, convirtiéndose en el máximo goleador y en una pieza clave para la clasificación.

Le siguen en la tabla de anotaciones el panameño Ismael Díaz —exjugador de Universidad Católica de Ecuador y actualmente en León de México— y Junior Paredes de Puerto Cabello de Venezuela, ambos con seis tantos.

Moreno inició su carrera profesional en 2003 con ‘El Blanco Blanco’, club con el que alcanzó la gloria continental un año después al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2004, tras vencer por penales a Boca Juniors. Con el equipo colombiano también ha ganado dos títulos nacionales, consolidándose como su máximo ídolo.

Su trayectoria incluye pasos por Junior, Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga de Colombia; Atlético Paranaense de Brasil; Steaua Bucarest de Rumania; Tijuana de México; Talleres de Argentina y Oriente Petrolero de Bolivia.

A escala internacional, fue parte de la selección colombiana sub-20 que ganó el Campeonato Sudamericano 2005 y participó en el Mundial de la categoría en Países Bajos.

También vistió la camiseta de la selección absoluta en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de jugar la Copa América en Argentina 2011 y Estados Unidos 2016.

Es el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano, superando a referentes como Sergio Galván Rey e Iván René Valenciano, y sigue vigente como líder ofensivo de Once Caldas, que buscará sorprender a IDV en la siguiente fase de la Sudamericana.

Información externa: Once Caldas

Confesionario con Gabriela Vargas