La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) lanzó oficialmente una convocatoria dirigida a inversionistas nacionales e internacionales para desarrollar el nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, un proyecto que buscará transformar al emblemático ‘Coloso de El Batán’ en un escenario moderno.

Se buscará que el escenario cumpla con certificaciones internacionales de entidades como la FIFA, Conmebol y World Athletics, entre otras, para que pueda albergar eventos deportivos de alto nivel.

Estadio Olímpico Atahualpa

Según confirmó el Viceministerio del Deporte, se espera seleccionar un socio estratégico que lidere la planificación, diseño, financiamiento y construcción bajo principios de transparencia, legalidad y sostenibilidad.

“Este proyecto no es un sueño: con el respaldo del presidente Daniel Noboa estamos abriendo las puertas a la inversión para transformar el corazón deportivo del Ecuador”, dijo el viceministro José David Jiménez en una rueda de prensa este 28 de agosto del 2025.

El futuro estadio deberá contar con certificaciones internacionales de la FIFA, Conmebol, World Athletics, entre otras entidades que rigen al deporte, y un modelo de negocio que garantice su sostenibilidad.

“Las empresas interesadas, nacionales o extranjeras, consorcios o alianzas estratégicas, deberán presentar un dossier digital en formato PDF con información legal, financiera y experiencia en proyectos similares. El plazo para la recepción de documentos es de 45 días a partir de la publicación oficial”, publicó el Viceministerio del Deporte.

El Olímpico Atahualpa y el Municipio de Quito

El lanzamiento del proyecto ocurre casi dos meses después de que la CDP recuperara oficialmente la propiedad legal del estadio Atahualpa, tras un fallo judicial emitido el 4 de julio de 2025.

El juez declaró que el Municipio de Quito vulneró derechos constitucionales al intentar revertir la donación del estadio.

El fallo restituye la escritura original firmada en 1966, anula la resolución municipal CDMQ-048-2025 y ordena disculpas públicas del Municipio, además de la difusión obligatoria del fallo por 30 días en sus plataformas oficiales.