Anderlecht venció 1-0 al líder de la Belgian Pro League, el Union Saint-Gilloise, este domingo 30 de noviembre por la jornada 16 del torneo.

La figura del partido fue Nilson Angulo, autor del único tanto del compromiso y pieza clave en el triunfo de los ‘Mauves et Blancs’.

Con esta victoria, el equipo del ecuatoriano llegó a 31 puntos, ubicándose en la tercera posición de la tabla.

Por delante están el Club Brujas de Joel Ordóñez, segundo, y el propio Union Saint-Gilloise, puntero, donde Kevin Rodríguez arrancó en la banca e ingresó en el segundo tiempo.

Nilson Angulo, diferencial y decisivo

Anderlecht golpeó temprano.

A los 10 minutos, Nilson Angulo recibió el balón por el sector izquierdo, encaró a dos defensores con un regate, se metió al área y remató al palo lejano.

El tiro se desvió en un rival, descolocó al arquero y terminó en el fondo de las redes. Ese gol bastó para asegurar los tres puntos en casa.

Mientras ustedes están en el Derby de Londres, Nilson Angulo marcó un nuevo gol con la camiseta de Anderlecht. Ya son 4 goles en la temporada para el ecuatoriano, en esta ocasión, contra el líder de Bélgica: Union Saint Gilloise, el derby! pic.twitter.com/sBI7txj8Ia — Diego Briones (@Diego_Briones13) November 30, 2025

Pero el aporte del extremo ecuatoriano no quedó ahí. Además de la anotación, completó un pase clave, tuvo 79% de precisión en sus entregas, ganó el 50% de sus regates, acertó el 100% de sus entradas, realizó dos despejes y sumó cuatro recuperaciones.

Una actuación completa en ofensiva y defensa.

La temporada de Nilson Angulo

Angulo ha participado en cuatro competiciones con Anderlecht esta campaña. Las fases clasificatorias de Europa League y Conference League —donde anotó un gol—, la Croky Cup y la Jupiler Pro League, donde brilla con mayor regularidad.

En la liga belga suma 15 partidos, todos como titular, con un promedio de 85 minutos por encuentro. Ha sido elegido dos veces en el equipo de la semana.

Su impacto ofensivo es notable:

3 goles

5 asistencias

8 ocasiones claras creadas

2,4 pases clave por partido

81% de precisión en pases

44% de eficacia en regates

Su compromiso defensivo también destaca. Promedia 3,6 entradas, 5,4 recuperaciones y gana el 50% de sus duelos por partido.

En paralelo, Angulo se consolida en la Selección de Ecuador. En el último semestre jugó ocho partidos —cuatro eliminatorias y cuatro amistosos—, fue titular en seis y anotó su primer gol con la Tri.