El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, calificó como “una vergüenza” la goleada por 0‑6 que su equipo, el Santos, sufrió ante Vasco da Gama este domingo 17 de agosto del 2025, en el Campeonato Brasileño.

Se trata, según el propio jugador, de la peor derrota de su carrera profesional.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, confió Neymar a los periodistas, visiblemente afectado.

La imagen que definió esta humillación fue el abrazo que le dio, al finalizar el partido, el técnico de Vasco da Gama y exseleccionador brasileño, Fernando Diniz. Neymar, inconsolable, abandonó el campo llorando y ocultó su rostro con la camiseta.

Más allá del impacto emocional, la goleada fue histórica. Nunca antes Vasco le había propinado una derrota tan abultada al Santos en los 98 años de enfrentamientos entre ambos. Asimismo, esta fue la mayor paliza que el equipo de Pelé sufrió como local en la historia del Campeonato Brasileño, pues nunca había perdido por más de cuatro goles en su estadio.

El público también expresó su indignación. Muchos de los 53 000 asistentes en el estadio Morumbí decidieron mantenerse de espaldas al campo durante buena parte del segundo tiempo. Pocos minutos después del partido, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cléber Xavier.

El resultado deja al Santos en el decimosexto lugar de la tabla con 21 puntos, con un partido más jugado, y en situación de riesgo, cerca del grupo de clubes amenazados con el descenso.