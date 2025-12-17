Netflix lanzará un videojuego oficial de la FIFA antes del Mundial 2026

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La plataforma de emisión en línea Netflix anunció este miércoles 17 de diciembre de 2025 que ampliará su apuesta por los videojuegos con el lanzamiento de un nuevo título de fútbol desarrollado junto a la FIFA.

El nuevo juego que une a Netflix con la FIFA estará disponible antes del inicio del Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cómo acceder a este juego de la FIFA y Netflix?

Según informó la propia FIFA, el videojuego podrá ser utilizado por los suscriptores de Netflix sin costo adicional, a través de la sección Netflix Games, como parte de la estrategia de la compañía para integrar experiencias interactivas dentro de su ecosistema digital.

El desarrollo del juego estuvo a cargo de Delphi Interactive, una empresa estadounidense especializada en experiencias digitales y videojuegos, que trabajó en conjunto con la FIFA para crear un producto accesible y enfocado en la esencia del deporte.

“Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón”, afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games, en declaraciones difundidas por la FIFA.

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Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino destacó el alcance del proyecto y el impacto que podría tener en la industria del entretenimiento digital.

“Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”, señaló, subrayando la intención del organismo de llegar a nuevas audiencias más allá de las transmisiones tradicionales.

Para la FIFA, representa una nueva vía de conexión con los aficionados de cara a la primera Copa del Mundo organizada por tres países y con 48 selecciones participantes.

¿Cuándo llegará el juego a Ecuador?

Netflix detalla en su portal web que sus suscriptores pueden jugar en su televisor o en su ordenador, pero aclara que esta experiencia aún no está disponible en todos los países ni en todos los dispositivos.

Los juegos están actualmente disponibles en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Ecuador aún no consta.

Aunque aún no se han revelado detalles técnicos ni la fecha exacta de lanzamiento, tanto Netflix como la FIFA anticiparon que el videojuego estará disponible antes del inicio del torneo, como parte de la antesala global al Mundial de 2026.