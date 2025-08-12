La crisis financiera en El Nacional ha alcanzado un nuevo punto crítico. Marco Pazos, presidente del club, confirmó que la sede del equipo en el sector de la Jipijapa, en Quito, será rematada debido a una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que sobrepasa el millón de dólares.

Este nuevo dolor de cabeza de El Nacional se suma al de la última derrota sufrida en la Liga Pro ante Barcelona SC en el Olímpico Atahualpa por 1-2. Los hinchas ven con preocupación que el equipo se encuentra más cerca del cuadrangular del descenso que de pelear por puestos a torneos internacionales.

El Nacional se ahoga en deudas

Marco Pazos explicó que la situación no es nueva. El problema se arrastra desde hace varios años y tuvo su origen en 2020, cuando la directiva presidida por Lucía Vallecilla firmó un convenio de pago con el IESS que nunca se cumplió. “Cuando nosotros entramos al club, a la semana recibimos a un grupo de personas del IESS con una orden de embargo”, recordó el principal directivo de El Nacional.

En junio de 2023, el IESS emitió la orden de ejecución sobre la propiedad. Desde entonces, la actual dirigencia ha intentado cumplir con pagos parciales para evitar el desenlace, aunque sin éxito.

“Es sobre el remate, no es embargo. Durante esta época hemos tratado de cumplir cuotas. Es raro que, teniendo nuestra sede, paguemos 2 500 dólares mensuales de renta al IESS”, señaló.

La deuda total del club con el IESS supera el millón de dólares, pero el título de ejecución vigente corresponde a un monto mucho menor. Reveló que la sede de la Jipijapa está como garantía de un monto que supera los 350 000 dólares, por lo que requieren pagar alrededor de 180 000 para no perderla.

Verificando el sitio web del IEES, se confirma que El Nacional mantiene obligaciones patronales en mora, pero por un valor de 774 357 dólares. La información consta en un certificado oficial emitido tras la revisión de los archivos del Sistema de Historia Laboral de la institución.

Lo que sí confirma el documento es que la sede del club, ubicada en el barrio Jipijapa, al norte de Quito, figura como parte de la información verificada por el IESS en la fecha de emisión del certificado.

Pazos reconoció que cancelar el valor exigido no resolvería el problema de fondo, ya que el pasivo con el IESS continuará vigente y se trasladará a otros títulos de cobro. Además, la institución se encuentra en una situación financiera delicada, lo que complica reunir la suma necesaria antes de la fecha límite.

“Si pago esa deuda ahora, la gente del club se quedará otro mes sin sueldo. Pero vamos por la institución, así que haremos todo lo posible”, afirmó en declaraciones emitidas en MachDeportes.

El remate de la sede tiene fecha

El remate de la sede está programado para el próximo lunes 18 de agosto, por lo que el ‘Nacho’ tiene menos de una semana para reunir el dinero y evitar la pérdida del inmueble.

El Nacional, uno de los clubes históricos del fútbol ecuatoriano, viene arrastrando problemas financieros desde hace varios años. La pandemia de covid-19, el descenso a la Liga Pro Serie B en 2020, la falta de ingresos por taquilla y la ausencia de sponsors han reducido de forma significativa los recursos del equipo.

Información externa: El Nacional

Entrevista con Luis Alfonso Chango