Mushuc Runa arrancó el 2025 como un equipo de ensueño. Tuvo un inicio prometedor en el campeonato ecuatoriano y por primera vez en su historia se clasificó a la fase de grupos de un torneo Conmebol: la Copa Sudamericana.

En el certamen internacional, el ‘Ponchito’ sorprendió al continente. Terminó como el mejor equipo de la fase de grupos, invicto y con actuaciones históricas que lo llenaron de ilusión. Sin embargo, ese buen momento no se replicó en el campeonato local, donde poco a poco se fue desinflando.

En agosto, el sueño se convirtió en pesadilla. Quedo eliminado en los octavos de final de la Sudamericana y, en el torneo ecuatoriano, se hundió en la tabla, quedando como principal candidato al descenso.

Mushuc Runa en el campeonato ecuatoriano

Actualmente, Mushuc Runa es último en la tabla con 20 puntos en 25 partidos.

Es el favorito a jugar el cuadrangular del descenso, donde participarán los cuatro últimos equipos de la fase regular para definir cuáles dos pierden la categoría.

El panorama es crítico:

Solo 2 victorias en sus últimos 17 partidos .

. Apenas 5 triunfos en todo el año , con 5 empates y 15 derrotas.

, con 5 empates y 15 derrotas. Quinta peor ofensiva : 27 goles a favor.

: 27 goles a favor. Peor defensa del campeonato : 43 goles recibidos.

: 43 goles recibidos. Peor gol diferencia: -16.

Lo que le queda al ‘Ponchito’

Restan cinco partidos para que termine la fase regular:

Macará (visitante)

(visitante) Manta (local)

Orense (visitante)

Independiente del Valle (local)

(local) El Nacional (visitante)

Los duelos más trascendentales serán frente a Macará y Manta, rivales directos en la lucha por evitar el descenso. Sumar en esos partidos será vital.

Además, el choque contra El Nacional también puede ser clave, ya que los “Puros Criollos” apenas mantienen una ventaja de ocho puntos sobre Mushuc Runa y podrían complicarse si caen en una mala racha.

Hoy, para Mushuc Runa su prioridad absoluta es sobrevivir en la Serie A y no cerrar el 2025 de la peor forma posible.

