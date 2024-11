Janpol Morales, una de las figuras de Macará de Ambato, es uno de los 25 convocados por parte de Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, para la fecha FIFA de eliminatorias de noviembre.

El nombre de Janpol Morales ya estaba en la órbita del entrenador español de origen danés, por lo que el llamado del mediocampista era cuestión de tiempo y sumarse a la Selección de Panamá a sus 26 años de edad.

Más noticias:

Los panameños disputarán el jueves 14 y el lunes 18 de noviembre de 2024, desde las 21:00, los partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El primer encuentro será en el estadio Nacional de Costa Rica en San José, mientras que la revancha está programada en el Rommel Fernández Gutiérrez en Ciudad de Panamá.

Jamaica vs. Estados Unidos, Surinam vs. Canadá y Honduras vs. México, son los otros combinados que siguen en competencia y buscan llegar a la gran final que se jugará en Inglewood, Estados Unidos.

Pero Morales no es el único jugador de la Liga Pro que fue convocado por los ‘Canaleros’. Ismael Díaz y José Fajardo, ambos delanteros de la Universidad Católica, también fueron citados para estos dos encuentros.

¿Quién es Janpol Morales?

Leroy Janpol Morales Napa, de 26 años, nació en Panamá, pero sus padres son ecuatorianos y decidieron regresar al país andino cuando Morales tenía 2 años de edad.

“Por motivos de trabajo mis padres vivieron como 10 años en Panamá, allí nació mi hermana mayor y yo también, pero cuando tenía dos años, mi familia regresó a Ecuador”, declaró en septiembre a EFE.

“Desde pequeño soñé con llegar a una Selección, que también pudo ser la de Ecuador”, reconoció Morales.

“Hace dos semanas hablé con el seleccionador Thomas Christiansen, pero yo esperaré la confirmación desde Panamá cuando aparezca la lista de los convocados”, reconoció por esos días.

Desde el 2017 el atacante ha disputado 158 partidos con equipos ecuatorianos, anotó 19 goles y otorgó tres asistencias, con equipos como Fuerza Amarilla, Audaz Octubrino, Cumbayá y Macará, con el que milita en la primera división ecuatoriana desde el 2022.

“Estoy a un paso de cumplir mi sueño, espero ser constante, aportar a la Selección y como en todo lugar, ganarme un puesto”, añadió Morales.

Janpol Morales (i).

San viernes