Moisés Caicedo y Willian Pacho entre los 50 mejores jugadores del mundo según The Guardian

El excelente nivel mostrado por Moisés Caicedo y Willian Pacho durante el 2025 no pasó desapercibido a nivel internacional.

La prestigiosa revista inglesa The Guardian publicó el pasado 19 de diciembre su tradicional ranking anual de los 100 mejores futbolistas del mundo, y ambos ecuatorianos aparecen dentro del top 50, consolidándose entre la élite del fútbol global.

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Caicedo y Pacho, entre los mejores del planeta

Moisés Caicedo ocupa el puesto 32, superando a figuras de talla mundial como Lionel Messi, Federico Valverde y William Saliba.

Por su parte, Willian Pacho se ubica en el puesto 44, por delante de nombres como Enzo Fernández, Cristiano Ronaldo o Martin Ødegaard.

El ranking está liderado por Ousmane Dembélé —gran figura del PSG, ganador del Balón de Oro y The Best— seguido por Lamine Yamal y Vitinha, completando un podio dominado por el conjunto parisino.

¿Qué dice The Guardian sobre Moisés Caicedo?

El medio británico destaca que Caicedo se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros de Europa y como una pieza imprescindible del Chelsea.

Asegura que el club “no funciona igual sin él” y que, pese a algunos episodios de disciplina, su nivel justifica plenamente la inversión que hicieron los Blues.

Subraya su actuación sobresaliente en la final del Mundial de Clubes, donde su energía y lectura de juego anularon al mediocampo del PSG.

Foto: The Guardian

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¿Qué dice The Guardian sobre Willian Pacho?

El análisis resalta que Pacho se ha convertido en el socio ideal para Marquinhos en la zaga del PSG, algo que el club llevaba años buscando.

Señalan que, aunque llegó sin gran cartel en 2024, rápidamente se consolidó gracias a su solvencia física, madurez defensiva y capacidad con balón.

Lo describen como el defensor “sólido y confiable” que el PSG necesitaba para estabilizar su línea de fondo.

Foto: The Guardian

Un 2025 inolvidable para ellos

Ambos jugadores firmaron una temporada histórica:

Caicedo ganó la UEFA Conference League, el Mundial de Clubes y fue elegido futbolista del año en Chelsea.

ganó la UEFA Conference League, el Mundial de Clubes y fue elegido futbolista del año en Chelsea. Pacho conquistó seis títulos con el PSG, se convirtió en el primer ecuatoriano campeón de Champions League y fue incluido en el XI ideal de The Best.

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