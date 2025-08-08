Moisés Caicedo fue protagonista este viernes 8 de agosto en Stamford Bridge, donde el Chelsea venció 2-0 al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié. El ecuatoriano arrancó como titular y, además, lució la banda de capitán.

El ‘Niño Moi’ jugó solo los primeros 45 minutos, a un ritmo tranquilo pero siempre sólido en su desempeño. Su presencia como líder en la cancha se ha vuelto cada vez más habitual en el vigente campeón del mundo.

No es casualidad. Caicedo ya había terminado como capitán en la final del Mundial de Clubes que el Chelsea ganó al PSG, y ahora abre la nueva temporada con ese mismo rol.

Moisés Caicedo, un líder consolidado en el Chelsea

Caicedo portó la banda de capitán por primera vez el 22 de agosto de 2024, durante el partido de ida de la fase de clasificación de la Uefa Conference League.

En aquel momento, el entrenador Enzo Maresca —recién llegado al club— anunció que el ecuatoriano sería uno de los capitanes para la temporada, y así lo ha mantenido.

Actualmente, el orden de capitanes en el Chelsea es: Reece James (capitán principal y símbolo de la casa), Enzo Fernández (segundo capitán) y Moisés Caicedo como tercer capitán.

En total, el ‘Niño Moi’ ha comenzado como capitán en cuatro ocasiones. Dos en Premier League, una en Conference League y otra en FA Cup. Además, en varias oportunidades ha cerrado partidos con la banda debido a la salida de sus compañeros.

El camino de Caicedo en el Chelsea

Moisés Caicedo llegó al Chelsea el 14 de agosto de 2023, firmando contrato hasta 2031. Los ‘Blues’ pagaron cerca de 150 millones de dólares al Brighton por el tricolor, estableciendo un récord como el fichaje más caro en la historia del club.

En dos años, Caicedo acumula 98 partidos, tres goles y ocho asistencias. En cuanto a títulos, ha levantado la Conference League 24/25 y el Mundial de Clubes 2025.

Su temporada 24/25 fue brillante: ganó el premio a Futbolista del Año del Chelsea, otorgado tanto por los aficionados como por sus propios compañeros, fue incluido en el Equipo Ideal de la Premier League y recibió el Balón de Bronce en el Mundial de Clubes.

