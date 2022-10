Brighton, con Moisés Caicedo, cedió puntos ante Nottingham Forest

Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano del Brighton. Foto: Twitter Moisés Caicedo.

Redacción Bendito Fútbol (I)

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular en el Brighton ante Nottingham Forest, por la jornada 20 de la Premier League, este 18 de octubre del 2022.

En su casa, con el apoyo de su público, el Brighton & Hove Albion solo pudo conseguir un empate sin goles (0-0).

El elenco local dominó, contó con las mejores opciones para anotar pero no pudo vulnerar la portería defendida por el golero Dean Henderson, de notable actuación en este día.

En el Brighton también se destacaron algunos jugadores, entre estos el ecuatoriano Moisés Caicedo.

'Niño Moi' volvió a ser ese jugador decisivo en la media cancha, recuperando balones y también distribuyéndolos con precisión a sus compañeros.

El Brighton de los ecuatorianos y el partido

De los tres ecuatorianos que juegan en el Brighton, solo Moisés Caicedo estuvo presente en el partido.

Tras la derrota de 2-0 ante el Brentford, una fecha antes, el DT Roberto De Zerbi optó por mover un par de piezas en su esquema.

Pervis Estupiñán fue enviado al banco en reemplazo de Pascal Grobb mientras que Jeremy Sarmiento continúo sin estrenarse con el primer equipo.



Aunque a momentos el compromiso parecía dar pie para el ingreso de los futbolistas de la Tri, el entrenador no lo vio así. Por su parte, Caicedo arrancó como titular y se mantuvo los 90 minutos.



Las 'Gaviotas' tuvieron la localía en el Amex Stadium, mas no supieron sacarle provecho. Sus rivales, que ascendieron para la actual temporada y están en las últimas posiciones, supieron plantarse y mantenerse sólidos en defensa.



A lo largo del compromiso, ninguno tuvo mayores jugadas de peligro u oportunidades manifiestas de gol. En la primera mitad, el Brighton se mostró más incisivo y, aunque no dominó el partido, intentó romper la defensa rival.



Las llegadas que tuvo en el área contraria encontraron mejor al golero Dean Henderson. El portero se lució en más de una oportunidad e, inclusive, contuvo más de un remate seguido de los locales.



Para la segunda mitad, las llegadas del Brighton fueron menores aunque no sufrió embates del Nottingham. El control de la pelota les fue favorable, mas carecieron de luces para gestar asociaciones

Una de las jugadas que más llamaron la atención fue una falta de Moisés Caicedo sobre Ryan Yates. El volante levantó la pierna en exceso al disputar una pelota e impactó a su rival en el rostro con el botín.



El golpe del ecuatoriano devino en un corte de su rival. La peligrosa acción le hizo acreedor de una tarjeta amarilla.



Con el 0-0, el Brighton se mantiene en la séptima posición con 15 unidades. En su temporada llevan cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

En la próxima fecha, el Brighton visitará al poderoso Manchester City.

Moisés Caicedo y la inédita entrevista

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo se volvió tendencia en las redes sociales por la entrevista que se difundió en Star +. En esta, 'Niño Moi' asegura que el objetivo de él y de sus compañeros en la selección de Ecuador está en llegar a las semifinales del Mundial Qatar 2022.

En la charla, el ecuatoriano reconoció que su ídolo en el fútbol es Cristiano Ronaldo, por su mentalidad ganadora.

Recordó anécdotas sobre su familia, su infancia. También contó que estudia inglés tres veces por semana.

Caicedo y el Mundial Qatar 2022

Moisés Caicedo está convencido que la selección ecuatoriana hará historia en el Mundial Qatar 2022.

El mediocampista del Brighton de Inglaterra, de 20 años, estima que la Tricolor puede pelear ante las grandes potencias en la cita mundialista.

“Para mí Ecuador es candidato al Mundial. Hay selecciones muy buenas, pero nosotros también estamos a la altura y vamos a pelear”, declaró el nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante una entrevista con Star+.

“Un buen Mundial para Ecuador sería llegar a semifinal, mis compañeros y yo queremos dejar en alto el nombre de Ecuador”, añadió el futbolista Moisés Caicedo.

