La Premier League dio a conocer este lunes 15 de septiembre el equipo ideal de la jornada 4, elaborado por el histórico delantero inglés Alan Shearer. Entre los once destacados aparece el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien fue figura en el empate 2-2 del Chelsea frente al Brentford.

El tricolor brilló con una actuación completa. Caicedo aportó solidez defensiva, liderazgo en el mediocampo y además marcó el segundo gol de los ‘Blue’. Fue un tanto que llegó en el minuto 85, cuando todo indicaba que Chelsea se llevaba la victoria.

Más noticias:

La jugada nació en un desborde de Alejandro Garnacho por la banda izquierda. Tras el rechazo de la zaga rival, el balón quedó suelto en el área y Caicedo no dudó y conectó un potente disparo que venció al portero Caoimhin Kelleher.

Aunque el Brentford igualó en los minutos finales, la actuación de Caicedo fue determinante para que el Chelsea sumara un punto y mantuviera el invicto.

El único ‘Blue’ en el once de la jornada

Caicedo fue el único jugador del Chelsea incluido en el once ideal, que estuvo dominado por representantes del Arsenal (tres) y del Tottenham (dos, incluido su DT). El listado completo fue el siguiente:

Arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Martínez (Aston Villa) Defensores: Cristhian Mosquera (Arsenal), Nordi Mukiele (Sunderland) y Micky van de Ven (Tottenham)

Cristhian Mosquera (Arsenal), Nordi Mukiele (Sunderland) y Micky van de Ven (Tottenham) Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Martín Zubimendi (Arsenal), Lucas Bergvall (Tottenham)

Moisés Caicedo (Chelsea), Martín Zubimendi (Arsenal), Lucas Bergvall (Tottenham) Delanteros: Noni Madueke (Arsenal), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jérémy Doku (Manchester City) y Erling Haaland (Manchester City)

Noni Madueke (Arsenal), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jérémy Doku (Manchester City) y Erling Haaland (Manchester City) DT: Thomas Frank (Tottenham)

Presenting @alanshearer's Team of the Week 🙌



Read all about the players who impressed him most https://t.co/QgIzdHmp2D pic.twitter.com/CaBryJq2pk — Premier League (@premierleague) September 15, 2025

Caicedo también fue nominado al premio de Mejor Jugador de la Jornada 4, una votación abierta en la página oficial de la Premier League hasta el martes 16 de septiembre.

Eight standout performers ⭐



Vote for the Player of Matchweek 4 ⬇️ — Premier League (@premierleague) September 15, 2025

Números con el Chelsea

Con este tanto, Caicedo llegó a su segundo gol en la temporada 2025/26 y suma cinco en total con la camiseta del Chelsea desde su llegada en el verano de 2023: cuatro en la Premier League y uno en la final de la Conference League 2024, frente al Real Betis en Polonia.

El mediocampista ecuatoriano sigue consolidándose como una de las piezas fundamentales del club londinense y apunta a ser uno de los protagonistas de la temporada en Inglaterra.

Mira el D-Bate