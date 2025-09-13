Moisés Caicedo anotó su segundo gol en la temporada 2025-26 con el Chelsea de Inglaterra en la Premier League y el quinto con este equipo desde que fue contratado en el verano de 2023.

Moisés Caicedo anotó cuatro tantos en la Premier League con el Chelsea. El restante lo registró en la final de la Conference League ante el Real Betis de España en el Stadion Wrocław de Breslavia, Polonia.

Más noticias:

Moisés Caicedo salvó al Chelsea ante el Brentford

Moisés Caicedo fue protagonista en el dramático empate 2-2 del Chelsea ante el Brentford en el derbi londinense de la cuarta jornada de la Premier League.

El ecuatoriano marcó un golazo al minuto 85, con un potente remate dentro del área que parecía darle la victoria a los ‘blues’.

Te puede interesar: Moisés Caicedo ilusiona a Ecuador con el Mundial 2026

Su tanto llegó tras una jugada de Alejandro Garnacho por la izquierda y el rechazo de la defensa local, que dejó el balón servido para que el mediocampista conectara un zapatazo imposible de detener para Caoimhin Kelleher.

El gol de Caicedo parecía sentenciar el encuentro, pero un error defensivo en el tiempo de adición frustró al equipo de Enzo Maresca. En el minuto 90+3, Fabio Carvalho apareció en el segundo palo tras un saque de banda prolongado por Ajer para igualar el marcador y silenciar la celebración visitante.

Brentford complicó al Chelsea

Chelsea tuvo que remar contra corriente desde el inicio. El Brentford abrió el marcador al minuto 35 gracias a Kevin Schade, que aprovechó un pase largo de Jordan Henderson para batir a Robert Sánchez.

El gol obligó a Maresca a mover el banco en el descanso y dar entrada a Marc Cucurella, Reece James y Tyrique George, quienes le dieron mayor profundidad al equipo.

La reacción llegó con el ingreso de Cole Palmer en el minuto 61. El joven inglés cambió el ritmo del juego y empató tras una asistencia de Joao Pedro. El propio Palmer tuvo la ocasión del triunfo en el 74, pero Kelleher volvió a salvar a los locales.

Te puede interesar: Moisés Caicedo ganó el Balón de Bronce del Mundial de Clubes

El Brentford, pese a estar en los últimos lugares de la tabla, nunca dejó de atacar y encontró premio en el tiempo añadido. El empate deja al Chelsea sin la posibilidad de recuperar el liderato de la Premier y con la obligación de corregir errores defensivos de cara a su compromiso de Champions League ante el Bayern Múnich de visitante.

Con este resultado, los blues suman ocho puntos en cuatro fechas, mientras que el Brentford se mantiene fuera del descenso, pero sigue sin despegar en la temporada con cuatro unidades.

¡¡LOCURA TOTAL DE MOI!! ¡¡JUGADA DE GARNACHO Y GOLAZO DE CAICEDO PARA EL 2-1 DE CHELSEA!!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ynHngNfqYf — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Información externa: Moisés Caicedo

D-bate: