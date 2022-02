Moisés Caicedo debutó en el Brighton & Hove Albion

A la cuarta fue la vencida. Moisés Caicedo debutó este 5 de febrero de 2022 con la camiseta del Brighton & Hove Albion en la cuarta ronda de la FA Cup. Fue en la derrota 3 – 1 ante el Tottenham Hotspur.

‘Moi’ ingresó a los 61 minutos en lugar de Solly March. Intentó ser una opción de pase para sus compañeros, se lo vio cerca el área del rival pero tocó pocas veces el balón.



Antes de este debut estuvo en la banca de suplentes ante el Crystal Palace, Chelsea y el Leicester City.



Los goles de los ‘Spurs’ fueron anotados por partida doble por Harry Kane y Solly March en propia meta. El descuento fue obra del marfileño Yves Bissouma.



Las ‘Gaviotas’ ahora ponen su mirada en la Premier League en donde marchan en la novena posición con 30 puntos. Visitarán el sábado 12 de febrero al Watford que se ubica en el puesto 18 con 15 puntos en zona directa de descenso.

61': Second Albion sub sees Moises Caicedo come on for Solly March. 🇪🇨



