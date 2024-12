El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo recibió el premio al mejor gol del mes de noviembre en el Chelsea. Su espectacular anotación contra el Manchester United, el pasado 3 de noviembre durante la décima jornada de la Premier League, destacó por su calidad y precisión.

El gol, una impresionante volea desde el borde del área tras un rechace, permitió a los ‘Blues’ empatar 1-1 en Old Trafford, un punto clave para su equipo. En su página oficial, el Chelsea describió el tanto como un “disparo impresionante, observando atentamente el balón en el aire antes de lanzar una volea que voló hacia la esquina inferior”.

En la votación organizada por el club, Caicedo superó a otros cuatro compañeros del primer equipo, además de representantes de las categorías sub-21 y femenina.

Este reconocimiento resalta el impacto del ecuatoriano en el Chelsea, consolidándolo como uno de los referentes del equipo en su segunda temporada en la Premier League con los ‘Blues’.

Your Chelsea Goal of the Month winner for November: Moises Caicedo. 🫡🇪🇨