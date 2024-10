El Chelsea comenzó la campaña 2024/25 en la Premier League de manera destacada, superando el mal inicio de las temporadas anteriores. Moisés Caicedo, uno de los capitanes, afirmó que este rendimiento es fruto del trabajo realizado en la pretemporada, y que buscan mantener este nivel a lo largo del torneo.

Los ‘Blues’ acumulan cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en la liga, con cuatro victorias en los últimos encuentros. Su única caída fue en la jornada inaugural ante el vigente campeón, Manchester City.

Actualmente, el Chelsea ocupa la cuarta posición en la Premier League, con 13 puntos en seis jornadas, a solo dos puntos del líder, Liverpool. Además, es el equipo más goleador del campeonato con 15 goles.

Este viernes 4 de octubre, Moisés Caicedo brindó varias entrevistas a medios internacionales y locales, donde resaltó el objetivo principal del Chelsea para esta temporada y habló sobre el positivo inicio que han tenido.

En una entrevista con Sky Sports, el ‘Niño Moi’ afirmó que no está sorprendido por el buen arranque del equipo, ya que trabajaron intensamente para ello desde la llegada del técnico Enzo Maresca.

“Esperábamos este comienzo. Durante la pretemporada nos propusimos esto, y lo estamos logrando“, dijo Caicedo sobre la posición actual del Chelsea en la Premier League.

Respecto a la clasificación a la Champions League, el ecuatoriano fue claro: “Es nuestro principal objetivo. Vamos a trabajar duro para conseguirlo“, aseguró.

