Un campeón de Champions elogió a Moisés Caicedo y a uno de sus goles

Moisés Caicedo es considerado uno de los mejores volantes del mundo y una nueva voz se unió a las que ya lo han destacado. Yaya Touré, exfutbolista campeón de la Champions League con el FC Barcelona, se refirió al ecuatoriano y ponderó sus cualidades y sus goles.

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Las palabras de Yaya Toure sobre Moisés Caicedo

Por medio de sus redes sociales, el otrora volante marfileño se refirió a los futbolistas que ha estado observando durante la temporada 2025-2026. Allí, este señaló que uno de los que más le llama la atención es Moisés Caicedo, quien además juega en su misma posición.

“He estado viendo muchos partidos y estos son los jugadores que más me han emocionado (…) Uno con el que estoy realmente impresionado es Moisés Caicedo. Recientemente estuve en el partido entre el Chelsea y el Liverpool y marcó un gol increíble. Pero el área de juego que cubre, sus movimientos sus pases. Algo que les digo a los jóvenes es que, antes de recibir el balón, ya deben saber cuál será su siguiente movimiento. El tiene todo eso, para mí es brillante“, señaló.

Entre los futbolistas que también tuvo en cuenta se encuentran Adam Wharton del Crystal Palace, Antoine Semenyo del Bournemouth y Elliot Anderson del Nottingham Forest.

La temporada de Moisés Caicedo con el Chelsea

Las palabras de Yaya Touré sobre Moisés Caicedo no llegan solo de su criterio, sino que están respaldadas por las actuaciones y distinciones del futbolista ecuatoriano en la vigente campaña. En el Chelsea fue escogido como el jugador del mes en septiembre y en octubre; cuenta con dos reconocimientos al mejor de la fecha en la Premier League -único en hacerlo- y lidera las votaciones del más destacado de la liga inglesa.

Uno de los máximos galardones a los que aspira es el de mejor mediocampista del mundo. Caicedo se encuentra nominado a tal premio dentro de los premios The Best de la FIFA.

La temporada 2025-2026 también es la más goleador que lleva en su carrera, a sus 24 años, y sus tantos también han sido condecorados. El segundo tanto de su campaña ante el Brentford fue elegido como el mejor de septiembre en la Premier League y el tercero, el que referenció Touré, como el mejor de octubre en el Chelsea.

Yaya Touré, una leyenda del fútbol

Yayá Touré fue uno de los volantes más destacados en la década del 2010 y en la segunda mitad del 200. El futbolista nacido en Costa de Marfil en 1983 pasó por siete clubes, jugó tres Mundiales y ganó 19 títulos.

Pasó por el Mimosas de su tierra natal y luego se mudó al Beveren de Bélgica. Dio el salto hacia el Olympiakos griego y luego Mónaco de Francia, al FC Barcelona de España y al Manchester City de Inglaterra. Retornó al Olympiakos y se retiró en el Qingdao Huanghai de China.

Sus mejores épocas las tuvo en el conjunto barcelonés y en el británico. Con el primero ganó la Copa del Rey, la Supercopa de España y Laliga en dos oportunidades, más la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes a nivel internacional; con el segundo consiguió tres Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

Información adicional: El ‘Niño Moi’