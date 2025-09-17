El Chelsea FC, bicampeón de la Champions League, volvió a la máxima competición de clubes tras dos años de ausencia.
El estreno fue este miércoles 17 de septiembre, frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena, desde la 14:00 (hora de Ecuador), y tendrá a un ecuatoriano como protagonista: Moisés Caicedo.
Los bávaros ganan 2-1 al Chelsea en el primer tiempo.
Moisés Caicedo y un estreno esperado
Aunque hoy es considerado uno de los mejores mediocentros del mundo —incluso dentro del top 3 en su posición—, Caicedo nunca había jugado la Champions League.
Desde su llegada a Europa en febrero de 2021, su camino fue de menos a más: primero pasó por el Beerschot de Bélgica, luego por el Brighton de Inglaterra, clubes sin presencia internacional.
Con el Chelsea, recién en la temporada pasada pudo estrenarse en torneos europeos. Jugó la Conference League, en la que se consagró campeón, y también celebró el título del Mundial de Clubes 2025 bajo el nuevo formato ampliado.
De Ecuador al gran escenario europeo
Ahora, después de cinco temporadas en Europa, Caicedo tendrá la oportunidad de debutar en el torneo más prestigioso a nivel de clubes.
Con apenas 23 años, el mediocampista tricolor se prepara para vivir una noche histórica contra uno de los gigantes del continente.
El duelo contra el Bayern será también el estreno del Chelsea en el nuevo formato de fase de Liga de la Champions, donde los ‘Blues’ buscarán volver a ser protagonistas, con Caicedo como una de sus grandes figuras.
Alineaciones
Alineación del Chelsea
Arquero: Robert Sánchez.
Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella.
Mediocampistas: Enzo Fernandez, Moisés Caicedo y Reece James.
Delanteros: Cole Palmer, Joao Pedro y Pedro Neto.
Alineación de Bayern Múnich
Arquero: Manuel Neuer.
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Josip Stanisic.
Mediocampistas: Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Aleksander Pavlovic.
Delanteros: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.
Minuto 1
Arranca el partido entre el Chelsea y Bayern Múnich. Moisés Caicedo está debutando en la Champions League.
Minuto 5
Chelsea está mucho mejor en este arranque en el Allianz Arena. El conjunto de Enzo Maresca esta teniendo las primeras aproximaciones al área rival.
Minuto 10
Bayern Múnich intenta presionar alto ante el juego de posición del Chelsea y ganar alguna contra por velocidad.
-
¡GOOOOOOOL! del Bayern Múnich. Trevoh Chalobah se marcó en contra tras un rebote.
Minuto 25
Posible penal para el Bayern Múnich. El juez español está revisado un falta de Moisés Caicedo en el área.
-
¡GOOOOOOL! del Bayern Múnich. Harry Kane hizo efectiva la pena máxima que le regaló Moisés Caicedo.
Minuto 27
¡GOLAZOOOO! del Chelsea. Cole Palmer se hace presente en el marcador tras una gran jugada colectiva que la inició Moisés Caicedo.
-
Partido muy atractivo en Alemania. Ida y vuelta entre Bayern Múnich y Chelsea.
Minuto 40
Los locales mucho mejor en el cierre del partido. Michael Olise es el jugador más problemático para la defensa ‘Blue’.
-
Se terminó el primer tiempo en Alemania. El Chelsea comenzó mejor, pero fue el Bayern Múnich quien cerró con más fuerza la primera parte. Los bávaros parten con ventaja para la segunda mitad.
Minuto 46
Inicia la segunda mitad en el Allianz Arena.
Minuto 50
Pausado unos minutos el partido, tras una lesión de Stanisic, que finalmente tuvo que salir por Boey. Primera variante del equipo de Vicent Kompany.
Minuto 55
Poco a poco, Chelsea se asienta en el área rival. Los dirigidos intentan ocasionar daño por las bandas, pero se lo impiden los locales.
-
¡SÁNCHEEEEEZ! El arquero ‘blue’ salvó su arco tras una gran jugada del Bayern, que terminó en un remate de Harry Kane.
-
¡Sánchez, otra vez! Atajadón del arquero español tras un remate a quemarropa de Michael Olise, para mantener la diferencia de un gol.
-
¡GOOOOOOOL de Hary Kane! El inglés aprovechó un grosero error defensivo de la zaga ‘blue’ para aumentar su cuenta personal y poner 3-1 el partido.
-
Primera variantes del Chelsea. Salieron Pedro Neto y Reece James, en su lugar, ingresaron Andrey Santos y Alejandro Garnacho.
-
Bajaron las revoluciones del partido, pero Bayern Múnich está muy tranquilo, poco del conjunto londinense en su regreso a la máxima competencia de clubes.