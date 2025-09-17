El Chelsea FC, bicampeón de la Champions League, volvió a la máxima competición de clubes tras dos años de ausencia.

El estreno fue este miércoles 17 de septiembre, frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena, desde la 14:00 (hora de Ecuador), y tendrá a un ecuatoriano como protagonista: Moisés Caicedo.

Los bávaros ganan 2-1 al Chelsea en el primer tiempo.

Más noticias:

Moisés Caicedo y un estreno esperado

Aunque hoy es considerado uno de los mejores mediocentros del mundo —incluso dentro del top 3 en su posición—, Caicedo nunca había jugado la Champions League.

Desde su llegada a Europa en febrero de 2021, su camino fue de menos a más: primero pasó por el Beerschot de Bélgica, luego por el Brighton de Inglaterra, clubes sin presencia internacional.

Con el Chelsea, recién en la temporada pasada pudo estrenarse en torneos europeos. Jugó la Conference League, en la que se consagró campeón, y también celebró el título del Mundial de Clubes 2025 bajo el nuevo formato ampliado.

De Ecuador al gran escenario europeo

Ahora, después de cinco temporadas en Europa, Caicedo tendrá la oportunidad de debutar en el torneo más prestigioso a nivel de clubes.

Con apenas 23 años, el mediocampista tricolor se prepara para vivir una noche histórica contra uno de los gigantes del continente.

El duelo contra el Bayern será también el estreno del Chelsea en el nuevo formato de fase de Liga de la Champions, donde los ‘Blues’ buscarán volver a ser protagonistas, con Caicedo como una de sus grandes figuras.

Alineaciones

Alineación del Chelsea

Arquero: Robert Sánchez.

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Enzo Fernandez, Moisés Caicedo y Reece James.

Delanteros: Cole Palmer, Joao Pedro y Pedro Neto.

Your Champions League Chelsea. 🌟 pic.twitter.com/3QZQmaiSKI — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2025

Alineación de Bayern Múnich

Arquero: Manuel Neuer.

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Josip Stanisic.

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Aleksander Pavlovic.

Delanteros: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025

Mira el D-Bate