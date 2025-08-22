Moisés Caicedo fue titular y una de las grandes figuras del Chelsea en la goleada 5-1 sobre el West Ham, este viernes 22 de agosto. El partido correspondió a la segunda jornada de la Premier League en el estadio Olímpico de Londres.

El volante ecuatoriano atraviesa su tercera temporada con la camiseta ‘Blue’ y cumplió su partido número 100, celebrándolo con victoria, goleada, gran actuación y un gol.

Con este triunfo, el Chelsea consiguió su primera victoria del campeonato, tras el empate en la fecha inicial. Con cuatro puntos, los dirigidos por Enzo Maresca se ubican como líderes provisionales de la Premier League, a la espera de que se complete la jornada.

Más noticias:

Chelsea se recuperó del golpe inicial

El partido no comenzó fácil para los ‘Blues’. Apenas iniciado el cotejo, Lucas Paquetá adelantó a los ‘Hammers’ con un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero Robert Sánchez.

El empate llegó a los 14 minutos con gol del nuevo fichaje João Pedro, en gran forma en este inicio de temporada. Poco después, West Ham marcó nuevamente, pero la acción fue anulada por el VAR por posición adelantada.

El respiro fue aprovechado por el Chelsea. A los 22 minutos, Pedro Neto puso el 2-1 con un remate dentro del área. Y a los 33 minutos, el brasileño Estevão asistió a Enzo Fernández para el 3-1 parcial.

Gol de Caicedo y cierre de la goleada

En la segunda mitad, la fiesta del Chelsea continuó. Al minuto 54, tras un tiro de esquina, Moisés Caicedo aprovechó una mala salida del portero rival y empujó el balón para sellar el 4-1 parcial, festejando de la mejor manera sus 100 partidos con los ‘Blues’.

OYE COMO VA… ¡CAICEDO! APARECIÓ EL NIÑO MOI PARA PONER EL 4-1 DE CHELSEA ANTE WEST HAM.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DKvYs2mptI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Tres minutos más tarde, Trevoh Chalobah apareció en el área tras una jugada de rebotes en otro tiro de esquina y marcó el quinto tanto, que sentenció el triunfo del equipo londinense.

Entrevista con Adrián Luna Martinetti