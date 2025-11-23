La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tomó una resolución con respecto a Mineros y un reclamo de alineación indebida en cuartos de final ante Juventud Italiana. La escuadra manabita había denunciado inconsistencias en la identidad sexual de uno de los futbolistas.

El reclamo de Juventud Italiana sobre Mineros en el Ascenso Nacional

En los cuartos de final, el equipo de Las Naves se impuso al cuadro de Manabita y aseguró su pase hacia las semifinales del Ascenso Nacional ante Cuenca Juniors. A vísperas de la penúltima llave del certamen, sin embargo, apareció el reclamo de Juventud Italiana y la FEF decidió suspender el partido de ida.

La queja del plantel del litoral italiano con respecto a una alineación indebida residía en el sexo de uno de los futbolistas del conjunto de Bolívar en su documento cedular. Al jugador May Quiñónez se lo identificaba con el sexo femenino.

Luis Proaño, presidente de Mineros, reconoció el inconveniente y señaló que se le realizaron exámenes al futbolista para determinar su sexo masculino. Asimismo, sostuvo que el jugador estaba habilitado en el COMET -sistema de registro de futbolistas en Ecuador- por la FEF.

La decisión de la FEF sobre Mineros y May Quiñónez

El viernes 23 de noviembre del 2025, mismo día en el que el entre rector del fútbol ecuatoriano decidió suspender la semifinal por dictamen de la Comisión Disciplinaria, esta realizó una sesión. En ella se debería determinar qué sucedía con los equipos y el partido.

En función del suceso, la FEF tomó cinco resoluciones para el futbolista el club y el torneo que brinda un cupo para la Serie B. La mayoría de estas fueron con respecto al plantel de la provincia de Bolívar.

La primera determinación fue el aceptar, parcialmente, el reclamo de Juventud Italiana y dictaminar que hubo una alineación indebida con Quiñónez. A su vez, el equipo deberá pagar una multa de 10 mil dólares.

May Laury Quiñónez Ocampo también queda inhabilitado de manera temporal hasta que se corrijan los datos de su documentación. En ella deberá establecerse su sexo como masculino para poder disputar torneos.

Mineros sí jugará semifinales y se tomarán acciones

Con respecto a su manejo interno, la Comisión Disciplinaria de la FEF hizo un llamado al Departamento COMERT para que “adopte mecanismos de verificación de la información y sustento documental que ingresen los clubes y asociaciones provinciales de fútbol, así como la implementación de protocolos de alerta inmediata en presencia de incongruencias de acuerdo a sus competencias“.

Mineros, a su vez, se mantiene en las semifinales del Ascenso Nacional. El ente rector del fútbol nacional deberá establecer la fecha para el cotejo frente a Cuenca Juniors.

