En una audiencia de procedimiento abreviado, el juez de Daule, provincia de Guayas, acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía del Ecuador y sentenció a Miler B. R., a ocho meses de prisión por el delito de intimidación.

La medida se ejecutó dentro del marco del proceso legal, aunque actualmente Miler Bolaños cumple medidas alternativas como presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tiene prohibición de salida del país, lo que le permite continuar con sus actividades cotidianas bajo supervisión.

Miler Bolaños y el caso de su sentencia

El caso se resolvió mediante procedimiento abreviado, un mecanismo judicial que permite agilizar la sentencia cuando el acusado acepta los hechos y se presentan pruebas contundentes, evitando un proceso largo.

La FGE consideró que las pruebas reunidas eran suficientes para sustentar la culpabilidad del implicado, lo que llevó al juez a dictar la pena mencionada.

El caso se remonta al domingo 15 de junio, luego de que la Policía Nacional informara que fue detenido por el porte y tenencia de un arma de fuego.

Detallaron en sus redes sociales y en su sitio web que la detención de Miller Bolaños se produjo ante la denuncia de disparos en la urbanización Villa Club, ubicada en el distrito Daule, Guayas, donde se encontraba el deportista.

Ante esta denuncia, desplegaron un operativo donde interceptaron un vehículo en el que se transportaba el jugador de 35 años, que iba acompañado de una mujer identificada como Nicole C.

Al registrar el automotor, encontraron un arma de fuego y cuatro cartuchos; fueron detenidos y puestos a las órdenes de las autoridades competentes, pero este lunes 16 fue liberado y se reintegró a los entrenamientos del Guayaquil City, club con el que juega en la Serie B.

Miler Bolaños, un imán de escándalos

El 29 de mayo de 2024, el esmeraldeño fue retenido por estar involucrado en un siniestro de tránsito. Esto ocurrió al estrellarse el auto en el que iba contra una pileta sin agua, en las afueras de una urbanización que se ubica en la avenida León Febres-Cordero, de la parroquia La Aurora, cantón Daule.

En videos que circularon en la red social X, se observaba a un grupo de personas que mantenían en el piso a Bolaños, quien se encontraba en evidente estado de embriaguez y exaltado.

En el siniestro de tránsito, el jugador iba como copiloto, por lo que la detenida fue una mujer que era la conductora. Esto lo dio a conocer la CTE en un comunicado que hizo circular en sus redes sociales.

El 12 de noviembre de 2023, se informó que el jugador no seguiría en el ‘Bombillo’. El entrenador colombiano Hernán Torres no toleró las constantes faltas disciplinarias del atacante, le quitó el apoyo y abrió la puerta de salida del club.

El 11 de febrero de 2023, en la Explosión Azul, se negó a saltar a la cancha del George Capwell con un niño, lo que provocó el rechazo de los hinchas. “Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con otro man“, dijo en un video que se viralizó.

El 20 de agosto de 2020, Bolaños protagonizó un altercado con el delantero argentino Ariel Nahuelpan, exjugador de Barcelona Sporting Club y Liga de Quito en Ecuador, cuando pertenecían a Xolos de Tijuana de México.

El ecuatoriano negó que hubiera intercambio de golpes, sino que se trató de una fuerte discusión que no cayó nada bien en Pablo Guede, su entrenador, que autorizó la desvinculación de Nahuelpan en agosto y de Bolaños en septiembre.

El jueves 8 de septiembre de 2011, mientras jugaba en Liga de Quito, fue enviado a entrenar con el equipo de reserva por decisión de Edgardo Bauza, por no presentarse al entrenamiento del día anterior con el resto de sus compañeros.

El 24 de octubre de 2007, cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano, fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por dos años por dar positivo a una prueba antidoping por consumo de cocaína, aunque luego se redujo la sanción a seis meses.

