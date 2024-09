New York Yankees y AC Milan: dos marcas, casi 9000 millones de dólares de valor conjunto. Nobleza del béisbol y del fútbol. Sus icónicos logotipos se fusionan en una nueva campaña de marketing: “ACM x NY Yankees”.

La ‘N’ y la ‘Y’ de los neoyorquinos dentro del escudo ‘rossonero‘ en una colección de prendas inéditas. Así los dos equipos exportan sus marcas en el mercado internacional.

Un total de 76 trofeos brillan en sus vitrinas. El AC Milan conquistó 49 títulos, entre ellos siete Ligas de Campeones. Los Yanquis son la franquicia más ganadora de la MLB con 27 Series Mundiales. En 2022, Yankee Global Enterprises, el grupo propietario de los Yanquis, adquirió una participación minoritaria en el AC Milan. Desde entonces, las dos marcas exploran y explotan juntas estrategias de negocio.

Bajo el eslogan ‘ACM x New York Yankees‘, los dos equipos promueven una nueva colaboración inspirada en la “intersección entre la moda y la comunidad de aficionados”. La colección de prendas, que incluyen camisetas, jerseys, sudaderas, gorros y accesorios, pretende unir el estilo de la moda milanesa y el espíritu urbano neoyorquino.

En el foco de la colección está un nuevo logotipo. El icónico escudo oval del Milan se mantiene de color rojinegro, con la sigla ACM en la parte superior y el año de fundación, 1899, en la inferior.

En el centro, desaparecen las rayas rojas y negras y la cruz roja sobre fondo blanco símbolo de la ciudad de Milán, para dejar espacio a la N y la Y de los Yanquis.

Desde el pasado lunes, estos artículos de promoción comercial están a la venta en Estados Unidos en la tienda oficial de la MLB en Manhattan, en el estadio de los Yanquis en Bronx, y en Italia en todas las tiendas oficiales del Milan, incluida la ‘Bottega del Diavolo’ (Bodega del Diablo), el nuevo establecimiento ‘premium’ del club milanés en el centro de la ciudad lombarda.

Las dos franquicias tienen altas expectativas para esta colaboración. Y así lo reflejan los precios de venta, si se piensa que la chaqueta con doble logotipo (AC Milan en la parte frontal, Yanquis en la posterior) se vende por 322 dólares. El gorrito con el escudo especial tiene un precio de 65 dólares y la pelota de béisbol, con el mismo logotipo, se vende por 40 dólares.

“Los New York Yankees y el AC Milan son sinónimos de sus respectivos deportes y sus ciudades. Unirlos en este proyecto tiene mucho sentido bajo varios niveles, en particular considerado como nuestras marcas impactan el deporte y la moda”, aseguró el presidente de los Yanquis, Randy Levine.

“Con la introducción de la colección ‘ACM x New York Yankees’, celebramos un momento único en la historia de nuestras icónicas marcas. Esta colaboración es un homenaje al impacto trascendental de las ciudades de Milán y Nueva York en la moda y la cultura mundial, y estamos ansiosos por ver este espíritu que atraviesa las dos culturas reflejado en la gente que disfruta de la colección”, dijo Giorgio Furlani, consejero delegado del Milan.

Los Yanquis tienen un valor de 7.550 millones de dólares, según la última estimación realizada por Forbes en marzo de este año. No tienen rival en la MLB, donde la segunda franquicia más valiosa son Los Ángeles Dodgers, con 5.450 millones de dólares.

El Milan, propiedad del fondo de inversión estadounidense Red Bird, fundado por Gerry Cardinale, tiene un valor estimado por Forbes en 1.425 millones de dólares. Es el segundo club más valioso de la Serie A. Supera a sus vecinos del Inter Milán (1.000 millones) y persigue al Juventus (2.050 millones).

A nivel global, el AC Milan es la decimocuarta marca más valiosa del fútbol, en una clasificación que ve al Real Madrid al mando, con un valor estimado en 6.600 millones de dólares, según las fuentes citadas.

